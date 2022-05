Ligue 1: les Girondins plombés par leur «manque de professionnalisme», dit Josuha Guilavogui

Texte par : RFI Suivre

« Il y a eu un manque de professionnalisme criant », a reconnu en conférence de presse jeudi 18 mai Josuha Guilavogui, capitaine des Girondins en route vers la L2, parlant de « honte », d'« échec sportif » mais aussi d'espoir de renouveau dans un projet dans lequel il pourrait s'inscrire la saison prochaine. « Partout où je suis passé, j'ai connu des saisons difficiles mais aussi de très bons moments, j'ai gagné des titres. Quand je suis venu à Bordeaux, c'était vraiment dans cette optique-là, de participer au maintien et ensuite de redorer le blason de Bordeaux et gagner quelque chose. Je ne pensais pas qu'un jour dans mon CV, il y aurait une relégation », dit-il. Et d’ajouter : « Psychologiquement, c'est très dur à vivre. J'ai vécu des saisons à Wolfsburg où j'ai eu cinq entraîneurs en une année mais tous les problèmes qu'on a eus cette saison, quand on les énumère, ça en fait une montagne, je n'avais jamais vécu ça. »