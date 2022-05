Mondial 2023 de rugby: le Japon sera basé à Toulouse

Le Japon aura son camp de base à Toulouse lors de la Coupe du monde 2023 de rugby en France (8 septembre-28 octobre), ont annoncé vendredi 20 mai les organisateurs du tournoi et la région Occitanie. Le pays-hôte du dernier Mondial s'entraînera sur les installations du Stade toulousain, club le plus titré du rugby français. Les Japonais disputeront deux de leurs quatre matches de la poule D au Stadium de Toulouse: le 10 septembre contre le deuxième qualifié des Amériques (Chili ou États-Unis) et le 28 septembre contre les Samoa. Ils affronteront entre-temps l'Angleterre à Nice le 17 septembre, avant de clore leur phase de poules à Nantes contre l'Argentine le 8 octobre.