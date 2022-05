Tour d'Italie: Simon Yates vainqueur de la 14e étape, Carapaz en rose

Le Britannique Simon Yates vainqueur en solitaire de la 14e étape du Giro 2022. REUTERS - JENNIFER LORENZINI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Britannique Simon Yates (BikeExchange) a enlevé en solitaire samedi la 14e étape du Giro, très intense et mouvementée sous la chaleur de Turin. Le champion olympique, l'Equatorien Richard Carapaz (Ineos), a endossé le maillot rose de leader après cette tense étape de 147 kilomètres qui a provoqué des écarts conséquents. Yates, déjà vainqueur de la deuxième étape contre-la-montre en Hongrie, a remporté son sixième succès d'étape dans le Giro. Le Britannique (29 ans) a perdu pied au classement dimanche dernier dans le Blockhaus. Le vainqueur de la Vuelta 2018 s'est concentré ensuite sur les victoires d'étapes. Sur la ligne, Yates a battu d'une quinzaine de secondes un trio de contre-attaquants. L'Australien Jai Hindley a pris la deuxième place devant Carapaz et le vétéran italien Vincenzo Nibali (37 ans). L'Espagnol Juan Pedro Lopez, en tête du classement depuis la 4e étape à l'Etna, a perdu plus de quatre minutes.