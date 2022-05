Premier League: un huitième titre au goût doux-amer pour Manchester City

Le quatrième titre en cinq ans remporté dimanche par Manchester City consacre la domination au niveau national d'un club toujours renvoyé à ses échecs européens. Manchester City est-il le club le plus mal aimé et injustement critiqué d'Angleterre ? C'est la petite musique que Pep Guardiola, lui-même, susurre aux journalistes, persuadé que les succès et la régularité dans l'excellence de son équipe ne sont pas reconnus à leur juste valeur.

Six podiums en six saisons sur le banc, dont quatre titres, une 2e place et une 3e, dans le championnat le plus relevé et le plus compétitif au monde, devrait vous rendre presque inattaquable. Mais cela n'a pas empêché certains de parler d' « échec » pour City cette saison, après l'élimination face au Real. « Les gens disent que puisque cette équipe n'a jamais réussi à gagner la Ligue des champions, c'est un échec. Je ne suis absolument pas d'accord, mais je l'accepte », avait balayé l'entraîneur espagnol.

Manchester City souffre certainement de son image de machine trop propre, trop bien pensée, trop bien huilée. Quand il gagne, malgré les compliments des esthètes sur la qualité de son jeu, c'est normal, presque lassant. Quand il perd, les critiques pleuvent.

Premier League plutôt que Champion's League

« Tout le monde dans ce pays soutient Liverpool, les médias, tout le monde... », avait même lâché Guardiola récemment dans une interview d'après-match. « Bien sûr, Liverpool a une histoire européenne incroyable. Pas tellement en Premier League, puisqu'ils n'ont remporté qu'un titre en 30 ans, mais ce n'est pas un problème », avait-il ajouté en guise de pique.

« Si je devais choisir, je préfèrerais gagner la Premier League » plutôt que la Ligue des Champions, avait affirmé en mars Kevin De Bruyne. « En Ligue des champions, il faut être bon à certains moments, mais c'est plus une loterie que le championnat qui se joue sur plus de matches », avait-il ajouté, assurant que les avis extérieurs l'indifféraient. « C'est quoi la postérité ? Est-ce que ce que j'ai réalisé serait plus important si j'avais gagné la Ligue des champions l'an dernier ? Pour moi, en tant que joueur, non. (...) A la fin de ma carrière, je ne me retournerai pas sur ce que je n'ai pas gagné », a-t-il assuré. Et City non plus.

Un final haletant Manchester City a conservé son titre de champion d'Angleterre aux dépens de Liverpool en battant Aston Villa 3- 2 dimanche 22 mai lors d'une dernière journée irrespirable. Un doublé d'Ilkay Gündogan et un but de Rodri ont donné à City la victoire indispensable à son huitième titre. Dans le même temps, Liverpool s'est imposé en vain contre Wolverhampton (3-1) et dit adieu à son rêve de quadruplé. City a tremblé lorsque Aston Villa, entraîné par Steven Gerrard, capitaine emblématique des Reds dans les années 2000, et emmené par Philippe Countinho, un autre ancien d'Anfield Road, a mené 2-0 sur un but de Matty Cash (37e) et du milieu brésilien (69e). Mais Gündogan, entré en jeu juste avant le 2e but des Villans, a changé le cours du match. L'Allemand a réduit la marque (2-1, 76e) avant que Rodri n'égalise deux minutes plus tard. L'Etihad a définitivement chaviré quand Gündogan a inscrit le but de la victoire (81e) qui mettait les Citizens hors de portée de Liverpool.





(Avec AFP)

