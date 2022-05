Roland-Garros: la Tunisienne Ons Jabeur tombe d'entrée face à la Polonaise Linette

Ons Jabeur éliminée dès son premier match à Roland-Garros. Le 22 mai 2022. © Pierre René-Worms

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Premier jour et première surprise à Roland-Garros: la Tunisienne Ons Jabeur, N.6 mondiale et principale outsider pour le titre, a été éliminée dès le premier tour par la Polonaise Magda Linette (52e) 3-6, 7-6 (7/4), 7-5 dimanche. Jabeur arrivait à Paris forte d'un titre à Madrid, le plus prestigieux de sa carrière, et d'une finale à Rome, ainsi que de son meilleur classement. La Tunisienne de 27 ans se présentait aussi comme la joueuse ayant empoché le plus de victoires sur terre battue (17 pour 3 défaites) cette saison. Programmée en ouverture de la quinzaine sur le court Philippe-Chatrier, Jabeur a d'abord connu une première manche plutôt tranquille, après un break rapide. Mais Linette a proposé nettement plus de résistance à partir du deuxième set, et la Tunisienne, au contraire, a progressivement perdu le fil, et son calme, au cours de la rencontre. Plus le match avançait, plus elle donnait l'impression de se précipiter et de se débarrasser de la balle. Jabeur ne s'était plus inclinée au premier tour en Grand Chelem depuis près de trois ans (Wimbledon 2019).