Tournoi de tennis de Roland-Garros : «Ons Jabeur a bouleversé tout un pays»

Salma Mouelhi, présidente de la Fédération tunisienne a été témoin de l’ascension de la numéro 1 du tennis africain, Ons Jabeur. A quelques heures de l’entrée en lice de la Tunisienne dans le tournoi de Roland-Garros, elle revient sur la trajectoire et la popularité de la native de Ksar Hellal, annoncée parmi les favorites pour le sacre final à Paris.

RFI : Salma Mouelhi, depuis combien de temps côtoyez-vous Ons Jabeur ?

Salma Mouelhi : Je la connais depuis qu’elle a dix ans au moins. Elle était déjà très douée. Dès ses débuts, on voyait ses capacités techniques et physiques. Depuis très jeune, elle est passionnée de tennis. Quand on lui posait une question sur ses ambitions, elle répondait toujours avec assurance : « Moi, je veux être la numéro 1 mondiale ». À cette époque, tout le monde rigolait gentiment, c’était il y a une vingtaine d’années.

À quel moment, les gens ont commencé à croire qu’elle pouvait devenir une grande championne ?

C’est quand elle a remporté le tournoi de Roland-Garros junior (2011). A cette époque, j’étais préparatrice mentale et j’étais déjà avec elle à Roland-Garros en 2010 (finaliste). En 2011, on a vu qu’elle avait vraiment un don et qu’elle pouvait aller loin dans le tennis. Elle montrait un jeu exceptionnel lors ce tournoi. Après, faute de moyens pour l’accompagner dans sa progression, elle a stagné. Elle n’a pas été beaucoup soutenue pour jouer le maximum de tournois, mais elle n’a pas baissé les bras. C’est une fille acharnée, motivée, persévérante, et aujourd’hui, elle est en train de récolter les fruits de ses sacrifices et de son dévouement.

Vous l’aviez accompagnée sur le plan mental pendant des années. C’est son mental aussi qui l’a amenée à ce niveau ?

Je l’ai accompagnée à Roland-Garros, à Wimbledon et sur certains tournois. J’essayais d’être à son écoute, de travailler avec elle sur le plan mental. Mais pour être honnête, elle avait déjà un super mental, une force et une rage de vaincre. Il ne lui manquait qu’une petite chose pour réussir la transition junior-senior : les moyens. Et les sponsors n’étaient pas là parce qu’elle était junior. Aujourd’hui, cela a beaucoup changé.

Elle vient de remporter son premier tournoi majeur (WTA 100 de Madrid), on la cite parmi les favorites de Roland-Garros cette année. Vous la voyez aller au bout ? ?

Elle est dans sa bulle, dans une phase ascendante, la confiance en soi bien développée. Techniquement et physiquement elle est au top, elle s’est bien reposée une bonne semaine. Je crois qu’elle sera la grande surprise cette année. C’est vrai qu’elle n’a jamais dépassé les quarts de finale à Paris, mais on y croit. Si je reste réaliste (rires), je dirais : « elle remporte le tournoi ». Si je reste modeste : « elle va au moins en demi-finales’’ car elle est motivée, acharnée et il y a un grand staff 100 % tunisien derrière elle.

Aujourd’hui, Ons Jabeur est très populaire en Tunisie. Comment se manifeste cet « effet Jabeur » au pays ?

Elle a bouleversé tout un pays, c’est une grande star en Tunisie. Aujourd’hui, on ne parle plus de football, on parle d’Ons, c’est elle qui a envahi tout le pays, c’est elle la première dame tunisienne. Elle a entraîné derrière elle un grand nombre de licenciés au tennis qui font aimer et pratiquer ce sport. En tant que présidente de la Fédération de tennis, je ne peux qu’être fière d’elle. En grande partie, grâce à elle, la Tunisie va organiser un tournoi doté de 250 000 dollars, c’est une première dans l’histoire du tennis tunisien, les sponsors sont là, il y a plus de visibilité. Les retombées des performances d’Ons Jabeur sont énormes aussi bien pour le pays que pour nous en tant que fédération. Tout un pays, tous les Tunisiens seront derrière elle pendant la quinzaine de Roland-Garros.

