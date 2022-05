Mondial 2022: le Qatar victime de «discriminations» selon l'émir Tamim Bin Hamad Al Thani

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Qatar, pays hôte de la Coupe du monde 2022 et cible de critiques, est victime de « discriminations » puisque certains « ne peuvent pas accepter qu'un pays arabe et musulman » organise un tel événement, a déclaré lundi 23 mai l'émir Tamim Bin Hamad Al Thani, le jour de l'ouverture de la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse. Depuis l'attribution de la Coupe du monde au Qatar en 2010 par la FIFA, ce riche État du Golfe est la cible de critiques de la part des défenseurs des droits de l'homme, notamment pour le traitement des travailleurs étrangers employés dans les travaux liés au tournoi, qui se déroule à partir de novembre 21 au 18 décembre. En réponse aux critiques, le petit émirat gazier a cependant assoupli en 2016 la « kafala », un système de parrainage qui fait des salariés la quasi-propriété de leur employeur. Doha a également introduit un salaire minimum en 2020. « Nous sommes très fiers du développement, des réformes et des progrès que nous avons réalisés, et nous sommes reconnaissants pour le coup de projecteur que la Coupe du monde nous a donné », a notamment déclaré l'émir. Récemment, Amnesty International a demandé à l'instance dirigeante du football mondial de verser une indemnité d'au moins 440 millions de dollars aux travailleurs « maltraités » dans les travaux liés à la Coupe du monde 2022.