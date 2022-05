Pour le cyclisme italien, sur le Giro ce n'est plus la Dolce Vita

Autrefois trusté par les coureurs locaux, le Tour d’Italie échappe désormais aux Transalpins. Vincenzo Nibali, 37 ans, reste le dernier Italien à avoir remporté le Giro en 2016. Alors que le natif de Sicile fait sa tournée d’adieu sur les routes italiennes, personne n’arrive à émerger pour prendre la relève du « Requin de Messine ».

Au paradis. Dimanche 22 mai, ce fut une victoire de prestige pour le grimpeur italien Giulio Ciccone, dans le parc national du Gran Paradiso. Six ans après sa révélation du côté de Sestola, trois ans après son affirmation dans l'étape du Mortirolo, le coureur des Abruzzes a mis fin à une période difficile, entre déceptions, chutes et Covid-19. Giulio Ciccone, qui a porté le Maillot jaune du Tour de France pendant deux jours en 2019, a régalé les Tifosi.

Mais au-delà de cette victoire pour le cyclisme italien, le vélo n’est pas dans une forme olympique de l’autre côté des Alpes. Alors que le Tour d’Italie est longtemps resté la chasse gardée des locaux, aujourd’hui, aucun d’entre eux n’est capable de monter sur la plus haute marche du podium.

Trois Italiens sur le podium en 1999 !

Au classement général, alors qu’il reste encore une semaine de course avec des étapes difficiles, deux vétérans, Vincenzo Nibali (37 ans) et Domenico Pozzovivo (39 ans), sont les deux Italiens les mieux classés, respectivement 8e et 5e. Giulo Cicconne est lui déjà relégué à plus de 15 minutes (16e). Où sont donc passés les jeunes coureurs capables de déplacer des montagnes ?

Nous voilà très loin du règne italien. Entre 1997 et 2007, la première marche du podium était dévolue aux seuls coureurs italiens. En 1999, ils étaient même trois coureurs transalpins sur le podium : Ivan Gotti, Paolo Savoldelli et Gilberto Simoni.

Depuis 2017 et la disparition de l’équipe Lampre, l’Italie n’a même plus d’équipe en World Tour, le plus haut niveau du cyclisme mondial. Entre les Tifosi et le cyclisme italien, c'est un peu Nous nous sommes tant aimés ! « Après la mort de Marco Pantani [en 2004], quelque chose a changé dans notre perception. Jusque-là, le cyclisme et ses champions faisaient partie de l’imaginaire collectif. Aujourd’hui, c’est devenu un sport de niche, bien qu’il y ait toujours des milliers de fans dans les rues lors de toutes les courses italiennes », explique dans les colonnes du Monde Matteo Monaco, secrétaire de la Société italienne de l’histoire du sport (SISS).

Champion atypique, Marco Pantani avait remporté le Tour de France en 1998. Mieux, il avait signé un doublé Giro-Grande Boucle, que seuls six coureurs avant lui avaient réalisé. En 1999, Pantani était exclu du Giro lors de l’avant-dernière étape après un contrôle sanguin révélant un taux d’hématocrite supérieur à la limite autorisée. Atteint psychologiquement, il ne s’en remettra pas.

Le Français Sandy Casar qui a participé à cinq reprises au Tour d’Italie, la première fois en 2003, parle d’une course « moins mondialisée » à l'époque. « Il y avait plus de pression pour les Italiens. Ils contrôlaient la course, et c’était différent par rapport à aujourd’hui. La course se jouait plutôt dans les difficultés. Il y avait de la ferveur sur le bord des routes. Aujourd’hui le cyclisme coûte cher. Trouver des sponsors est compliqué, même si le potentiel de coureurs est là. Les jeunes coureurs italiens s’exilent, c’est la conséquence de la mondialisation de ce sport », explique-t-il à RFI.

14 équipes professionnelles dans les années 2000

La dernière fois qu’Il Canto degli Italiani, l’hymne national italien, a retenti à la fin du Giro c’était en 2016 avec Vincenzo Nibali qui s’adjugeait le deuxième Giro de sa carrière, après 2013. « La réalité, c’est que le cyclisme italien survit actuellement », témoigne pour RFI Roberto Damiani, directeur sportif des plus grandes équipes italiennes dans les années 2000 (Mappei, Fassa Bortolo, Liquigaz, Lampre), qui a rejoint la formation française Cofidis en 2017. « En Italie, il y a de bons coureurs et de bons encadrants. Mais ils doivent partir à l’étranger pour travailler. S’il y avait une équipe italienne en World Tour, ce serait certainement très différent. C’est un fait. Et le secteur des jeunes est pénalisé », juge-t-il. Un coureur comme Alberto Dainese qui a remporté au sprint la 11e étape a appris son métier à l’étranger. Même chose pour Filipo Gana, membre de l'équipe britannique Ineos, six fois vainqueur d’étapes sur le Giro, et porteur du Maillot Rose durant 2 journées en 2020 et 3 en 2021.

« Dans les années 2000, nous avions 14 équipes professionnelles dont quatre en World Tour. Aujourd’hui, on ne peut plus aller chez un sponsor en réclamant de l’argent sans un projet concret. On doit avoir un produit à vendre. La communication a évolué et on ne récupère pas 15 millions d’euros aussi facilement, avance Roberto Damiani. Il y a de nouveau un grand intérêt pour le cyclisme en Italie. Il faut faire de la détection chez les jeunes. Il faut reconstruire une pyramide. Mais je suis incapable de dire quel coureur italien sera le prochain vainqueur d’un Giro. On ne doit pas attendre le nouveau Nibali, mais travailler. »

Comme le Tour de France et le Tour d’Espagne, le Tour d'Italie est une fête nationale qui fait partie du patrimoine. Et quand le Maillot rose est Italien, c'est toujoursune journée particulière.

