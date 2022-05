Diaporama

Roland-Garros: clap de fin pour Jo-Wilfried Tsonga après 17 ans de carrière

Jo-Wilfried Tsonga sur le court central de Roland-Garros, le 24 mai 2022. © Pierre René-Worms / RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le tennisman et ancien numéro 1 français Jo-Wilfried Tsonga a disputé le dernier match de sa carrière à Roland Garros, ce mardi 24 mai 2022. Il s'est incliné face au Norvégien Casper Ruud lors du 1er tour de la compétition malgré un public totalement acquis à sa cause. Le Manceau de 37 ans fait ses adieux au circuit après une carrière longue de 17 ans au plus haut niveau, avec comme point d'orgue une place de numéro 5 mondial au classement ATP.