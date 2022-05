L'international Égyptien Mohamed Elneny prolonge avec Arsenal

Mohamed Elneny. AFP/File

Texte par : RFI Suivre

Le milieu de terrain d'Arsenal Mohamed Elneny a signé un nouveau contrat avec Arsenal. La durée du nouveau contrat du joueur de 29 ans n'a pas été révélée par les Gunners. « Mo est une partie très importante de l'équipe. Il apporte une énergie, un enthousiasme et un engagement sans fin à l'équipe et est aimé de tous. C'est un joueur important pour nous sur et en dehors du terrain, un vrai modèle pour nos jeunes joueurs et je suis ravi qu'il reste », a commenté le manager Mikel Arteta au site Web du club. « J'adore ce club et j'ai l'impression de faire partie de cette famille, a déclaré Elneny. Je veux continuer dans ce club incroyable et je suis très heureux et très excité pour l'avenir. »