Ligue des champions: Rodrygo, joker de luxe du Real Madrid

Samedi 28 mai au Stade de France face à Liverpool en finale de la Ligue des champions, Rodrygo voudra terminer sa saison en beauté. Le Brésilien a été un des hommes clef du Real Madrid lors de cette exercice 2021-2022 en C1.

« Le héros de Bernabéu », avait titré le quotidien sportif espagnol AS. À Madrid, Rodrygo Silva de Goes, dit Rodrygo, 21 ans, avait clairement joué le rôle du facteur X lors de la demi-finale retour contre Manchester City. Entré en jeu à la 67e minute, le Brésilien avait vite été impérial avec un doublé, grâce à Benzema et Carvajal, qui avait permis aux siens d'arracher la prolongation (90e et 90e+1). AS parlait de lui comme du « grand artisan du retour historique contre Manchester City ». Karim Benzema a ensuite provoqué un penalty, qu'il a lui-même transformé pour arracher le dernier billet pour la finale.

« La Ligue des champions, c'est une compétition très spéciale »

« La Ligue des champions, c'est une compétition très spéciale et n'importe quel joueur aimerait la jouer. J'ai quelque chose avec cette compétition, je marque presque toujours ou je délivre une passe décisive. J'espère que ça va continuer », avait commenté Rodrygo avant les demies. Et d’ajouter: « En jouant au Real Madrid, j'ai appris, des joueurs mais aussi des fans, qu'il faut sans cesse se battre jusqu'à la fin. Il y a des matchs que l'on perd, où l'on baisse un peu les bras... mais on regarde le maillot, on se relève et on se bat. C'est ainsi qu'on revient dans beaucoup de matches. » Auteur de buts précieux (11 buts en 26 matches de C1 en carrière), Rodrygo en avait déjà marqué un lors du match retour face à Chelsea (défaite 2-3 en quart de finale) après un super service de Modric.

Aujourd’hui, Rodrygo, né à Osasco dans l’État de Sao Paulo, est impatient à l’idée de se retrouver samedi 28 mai au Sade de France pour la finale face à Liverpool avec la tunique de la « Maison blanche ». « Pour la Décima (la 10e Ligue des champions remportée par le Real Madrid en 2014, NDLR), j'étais à Santos (Brésil), avec ma mère, avec le maillot du Real sur le dos. J'avais suivi la finale à la télé, je me souviens que j'avais aussi un ballon à côté, et que ma mère se fâchait quand je tapais dedans. J'ai toujours été un supporter d Real Madrid », a avancé Rodrygo mardi 24 mai lors d'une journée presse au centre d'entraînement du Real Madrid.

« Bien sûr que j’ai envie d’être titulaire, comme tout le monde. Je préfère débuter, comme tous les joueurs. Mais je suis là pour aider l'équipe, c'est l'entraîneur qui décide. Je ne sais encore rien, pour être honnête », a aussi déclaré Rodrygo. Celui qui écoute avec « intérêt » les conseils de Karim Benzema devrait prolonger au Real Madrid et parapher un nouveau contrat jusqu'en 2027. A l'âge de 18 ans, Rodrygo avait réalisé un bon départ en Liga. Le 25 septembre 2019, il avait marqué un but au cours de sa première rencontre avec le Real contre Osasuna.

