Activités sportives au travail, ou l’opportunité d’améliorer l’état de santé des employés

Dans des recommandations publiées en mars dernier, l'Académie nationale de médecine juge « important de prendre en considération le niveau d'activité physique et de sédentarité au travail comme déterminants de la santé ». En effet, l’inactivité physique et la sédentarité, en constante progression dans les pays occidentaux, sont connues pour altérer la santé et l’espérance de vie.

Avez-vous déjà fait du sport au travail pour vous sentir mieux ? Selon une récente étude réalisée par Alan, une société qui propose des solutions liées au bien-être dans les entreprises, et Harris interactive, 49% des salariés du privé font face à une difficulté psychologique. L’étude parle de pression, de surcharge de travail, de sous-effectifs. Les trois quarts des salariés interrogés par Alan se disent fatigués et les chiffres sont légèrement plus élevés chez les plus jeunes. Le sport en entreprise peut-il remédier à ce problème ? Et à celui tout aussi important concernant les méfaits de la sédentarité ?

Bénéfice reconnu sur la prévention des maladies chroniques

Dans des recommandations publiées en mars dernier, l'Académie nationale de médecine juge « important de prendre en considération le niveau d'activité physique et de sédentarité au travail comme déterminants de la santé ». Pour le moment, peu d'entreprises et d'administrations proposent à leurs employés de faire du sport. Même si l'activité physique a un bénéfice reconnu sur la prévention des maladies chroniques (diabète, maladies cardio-vasculaires...) et des pathologies liées au travail, de la lombalgie au burn-out.

Selon un récent rapport des députées sortantes Aude Amadou (LREM) et Maud Petit (MoDem), seule une entreprise sur cinq (18%) propose une activité physique à ses collaborateurs. « Jusqu'ici, ce sont en premier lieu les sportifs, habitués à pratiquer un sport, qui profitent de l'offre proposée par leur entreprise », constatent les deux députées. Pour attirer les publics les plus éloignés du sport, elles suggèrent de parler d'activité physique et sportive (APS) afin d'évoquer « la santé et le bien-être sans nécessairement rappeler la dimension de compétition et de performance » du sport.

L'absentéisme serait réduit de 5,6%

Si l'activité physique est plus répandue dans les grandes entreprises, elle l'est peu dans les TPE (moins de dix salariés) qui constituent 96% du tissu économique français. La pratique d'une APS en milieu professionnel est aussi bénéfique pour les employeurs et les dépenses publiques, détaille le rapport des députés, faisant référence à une étude de 2015 réalisée notamment par le Medef. Lorsque le salarié pratique une APS régulièrement, l'absentéisme (qui coûte chaque année 60 milliards d'euros et correspond à 17,2 jours d'absence par salarié) serait réduit de 5,6% et les dépenses de santé de plus de 300 euros par an. Et la productivité ferait un bond de 6% à 9%.

Retour sur investissement largement positif pour les employeurs

En France, deux enquêtes récentes ont estimé que 37-39% des personnes de 18 à 74-79 ans ont un niveau d’activité physique considéré comme « faible », et ce davantage chez les femmes (46-47%) que chez les hommes (27-30%). Cependant, les données de ces deux enquêtes nationales ne permettent d’identifier ni la part de la population en activité professionnelle, ni la relation entre le type d’emploi et le faible niveau d’activité. Par ailleurs, ces enquêtes estiment que 40- 41% des adultes de 18 à 64 ans passent plus de 7 h/j en position assise.

La pratique régulière de sport comporte certains freins dont le manque de temps et l’absence d’installations dédiées à proximité du domicile. C’est pourquoi le lieu de travail peut constituer un endroit privilégié pour l’organisation d’activités physiques dont les formes peuvent varier en fonction des installations dans et proche du lieu de travail. « Si l’activité proposée est accessible et attrayante pour que les employés y adhérent de façon durable, le retour sur investissement est largement positif pour les employeurs, se traduisant par une réduction de l’absentéisme et des bénéfices sanitaires », conclut le dernier rapport de l'Académie nationale de médecine.

