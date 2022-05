Handball: les groupes pour la CAN 2022 masculine sont connus

La Confédération africaine de handball (CAHB) a procédé au tirage au sort de la prochaine Coupe d’Afrique des nations masculine (CAN 2022), finalement organisée du 11 au 18 juillet en Egypte. Le Cameroun et le Maroc partageront la poule du pays hôte.

Publicité Lire la suite

Initialement prévu en janvier au Maroc, le 25e Championnat d’Afrique des nations masculin de handball (CAN 2022) aura finalement lieu du en Egypte, pays qui organisé le Mondial 2021. Résultat, les Marocains se retrouvent dans le groupe A avec des Egyptiens, impressionnants lors des Jeux olympiques 2021, et les Camerounais.

Le Cameroun créera-t-il la surprise durant ce tournoi ? la mission semble un peu plus abordable pour la RD Congo, versée dans le groupe D, ce 26 mai 2022. Les Congolais y seront avec les Angolais, favoris, ainsi que les Sénégalais et les Zambiens.

Bon tirage pour la Tunisie

Les deux autres nations majeures du handball africain avec l’Egypte (7 sacres), la Tunisie (10) et l’Algérie (7) ont également été relativement épargnées par le tirage au sort. Surtout les Tunisiens qui joueront contre le Cap-Vert et le Nigeria, dans le groupe C. Les Algériens, dans le groupe B, affronteront le Gabon, le Kenya et la Guinée.

Pour rappel, la Confédération africaine de handball (CAHB) a retiré l’organisation de cette édition au Maroc et de la suivante à l’Algérie à cause d’un conflit entre les deux pays autour de matches de cette CAN 2022 planifiés notamment à Laâyoune, ville située au Sahara occidental.

Une CAN 2022 dont les cinq meilleures équipes disputeront le prochain Championnat du monde, programmé du 11 au 29 janvier 2023 en Pologne et en Suède.

🇪🇬🗳✅

نتيجة قرعة بطولة أفريقيا مصر ٢٠٢٢



📆 البطولة ستنطلق يوم ٩ يوليو حتى ١٩ يوليو



🏟 البطولة ستقام على صالتين:

📍 صالة حسن مصطفى ب٦ أكتوبر

📍 صالة ٦ أكتوبر الدولية



🤝 مصر و تونس في مواجهة محتملة في نصف نهائي البطولة.#Handgoal🇪🇬 #HandgoalAfrica22 pic.twitter.com/Tp4pNknHRs — Handgoal (@handgoall) May 26, 2022

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne