Ligue des champions: Ibrahima Konaté, titi parisien, espoir de Liverpool et roi d’Europe?

A tout juste 23 ans, Ibrahima Konaté vise le premier titre européen de sa jeune carrière, ce 28 mai 2022 à Saint-Denis en finale de la Ligue des champions. Le défenseur central de Liverpool, né à Paris, a été une des révélations des Reds, cette saison. Un sacre face au Real Madrid pourrait asseoir sa notoriété grandissante. Et le rapprocher de l’équipe de France.

Ibrahima Konaté est né le 25 mai 1999 à Paris. Pour son 23e anniversaire, le défenseur central d’origine malienne a un cadeau tout désigné sur sa liste : un titre de champion d’Europe à domicile. Celui qui a été formé au Paris FC devrait en effet disputer la finale de la Ligue des champions (C1) avec Liverpool contre le Real Madrid, le 28 mai 2022 à Saint-Denis.

Devant ses proches, le joueur également passé par Sochaux (France) et Leipzig (Allemagne) sera-t-il titulaire, avec Virgil van Dijk ? Il l’a en tout cas été régulièrement, ces dernières semaines, aux côtés du Néerlandais ou du Camerounais Joël Matip. Il l’était notamment lors des trois dernières journées du Championnat d’Angleterre (Premier League), en finale de la FA Cup (sacre aux tirs au but face à Chelsea), et lors des quarts de finale et demi-finales de C1 des Reds. Et même s'il n'a pas toujours été à son avantage - comme face à Wolverhampton, le 22 mai - l'ancien Sochalien a la confiance de son entraîneur, Jürgen Klopp.

Joueur de coupe et buteur précieux

Depuis son arrivée l’été dernier en provenance de Leipzig, Ibrahima Konaté a parfois marqué les esprits et des buts cruciaux pour son club : ouverture du score en quarts aller et retour face au Benfica Lisbonne en Champions League, contre Manchester City en demi-finale de la Coupe d’Angleterre… A chaque fois sur corner, de la tête et avec autorité.

Le Parisien sait imposer ses 196 centimètres dans les surfaces adverses comme dans la sienne. Celui qui a été recruté contre 40 millions d’euros impressionne ainsi même ses adversaires. A l'issue d'un match plein de maîtrise face à l'AC Milan en décembre, la star suédoise Zlatan Ibrahimovic avait ainsi échangé son maillot avec celui qui lui avait rendu la soirée difficile.

En attendant l’équipe de France ?

Ibrahima Konaté n’a en revanche pas été encore retenu en équipe de France A, malgré des performances souvent solides et déjà deux trophées gagnés avec les Reds (FA Cup et League Cup). Une situation au sujet de laquelle s’est expliqué Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, après avoir dévoilé la liste des joueurs convoqués pour des rencontres de Ligue des nations en juin.

« Je le suis évidemment, a répondu Deschamps, en conférence de presse. Il a un profil intéressant. Mais depuis qu'il est à Liverpool il joue surtout dans une défense à 4. Il y a une concurrence, William Saliba [défenseur central à Marseille, Ndlr] a répondu à mes attentes et joue dans un système à trois défenseurs. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui poussent, tant mieux, cela permet aux plus anciens de pas s'endormir. Il [Ibrahima Koanté, Ndlr] a toutes les qualités d'un défenseur moderne, mais William Saliba les a aussi ».

Invaincu avec Liverpool

Cette finale de Ligue des champions peut être l’occasion pour Ibrahima Konaté de montrer qu’il a sa place en sélection, aux côtés des Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et des très nombreux autres centraux tricolores de haut niveau. Car dans le camp madrilène, il y aura notamment Karim Benzema, capitaine du Real, atout numéro un des Merengue et prétendant au Ballon d’Or. Un énorme défi en perspective.

Pas de quoi tétaniser toutefois l’intéressé, s'il est préféré à Matip dans le onze de départ. Car il a déjà affronté des attaquants du calibre de Robert Lewandowski ou Cristiano Ronaldo… Et, du côté d’Ibou – son surnom en Premier League – il y a de quoi avoir une certaine confiance, même si la pression au Stade de France sera maximale : en 28 apparitions avec Liverpool, il n’a pas perdu une rencontre…

Ibrahima Konaté (à droite) avec le Belge Divock Origi, le Guinéen Naby Keita et le Sénégalais Sadio Mané (de gauche à droite), après leur sacre en finale de la FA Cup 2022. REUTERS - HANNAH MCKAY

