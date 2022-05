Ligue des champions: Liverpool - Real Madrid, finale entre deux clubs historiques

Le club anglais de football, qui a remporté six Ligues des champions, affronte le Real Madrid, club le plus titré dans l'histoire de la compétition (13 sacres), ce samedi 22 mai 2022 au Stade de France, à Saint-Denis. Une affiche de rêve entre deux des plus grands clubs du monde, dont l'histoire est intimement liée à la « Coupe aux grandes oreilles ».

Difficile de faire plus prestigieux pour ce rendez-vous qui verra les deux institutions s'affronter pour la troisième fois en finale de la Ligue des champions (C1), après 1981 et 2018.

D'un côté, les Reds de Liverpool avec le Sénégalais Sadio Mané et l'Egyptien Mohamed Salah, vainqueurs de six C1 face au mythique Real Madrid de Karim Benzema, treize trophées au compteur, de très loin le club le plus titré d'Europe.

Deux clubs historiques, iconiques, qui ont grandi avec la plus belle des compétitions européennes, comme l'explique Patrick Juillard, consultant pour Radio Foot Internationale : « Les deux équipes ont construit leur histoire avec la Ligue des champions. On se souvient d'eux à travers leurs performances européennes. Elles doivent presque tout leur prestige à cette compétition. On ne peut pas trouver mieux pour cette affiche. Il n'y a qu'à voir le palmarès du Real qui est vraiment un club "royal" à tous les niveaux. C'est le champion incontesté de la Ligue des champions... Quant aux Reds de Liverpool, vainqueur en 2019, ils sont toujours proches de remporter le trophée, le club a une équipe taillée pour ça qui s'est sortie de tous les petits traquenards. Là, il y en a un plus gros sur sa route ! On va voir si la marche n'est pas trop haute mais il est très difficile de dégager un favori. »

Le Real Madrid aura l'avantage de l'expérience

Les Madrilènes connaissent par cœur la façon d'aborder ce genre d'événements. On l'a compris, ils ont déjà remporté treize fois le trophée, soit plus du double que n'importe quel autre club européen.

Huit joueurs de l'effectif, dont le capitaine Karim Benzema, vont disputer leur cinquième finale de Ligue des champions. Le club en a donc vu d'autres mais ça n'empêche pas Carlo Ancelotti, l'entraîneur, de vouer une grande admiration à Liverpool : « C'est un club que je respecte beaucoup parce que l'une des choses que je préfère dans mon métier, c'est de voir que des stades peuvent pousser derrière leurs équipes. C'est le cas, chez nous au Santiago Bernabeu, mais aussi à Anfield où le public soutient ardemment ses joueurs, c'est magnifique. C'est spécial de jouer cette finale contre les Reds. »

Liverpool veut sa revanche

Les Anglais ont, eux, déjà remporté la Coupe d’Angleterre (FA CUP) et la League Cup, deux trophées nationaux, avant de perdre leur bras de fer avec Manchester City pour le gain du Championnat (Premier League). Il a manqué un point aux hommes de Jürgen Klopp pour être sacrés. Ils tenteront de se consoler avec une nouvelle ligne à leur palmarès, la plus prestigieuse. Histoire aussi de prendre leur revanche sur la finale de 2018 remportée par le Real, au Stade Olympique de Kiev.

Les Reds avaient cédé 3 buts à 1 après avoir prématurément perdu leur star Mohamed Salah, blessé au bout d'une demi-heure de jeu. Son équipe ne s'en était pas remise et l'Egyptien n'a visiblement pas digéré cet épisode : « C'était le pire moment de ma carrière, j'étais vraiment déprimé à ce moment-là... J'avais pourtant fait une bonne saison, c'est la pire chose qui puisse arriver à un joueur. Comme footballeur, je n'avais jamais ressenti ce genre de sensation auparavant... En plus c'était la première finale de Ligue des champions pour beaucoup d'entre nous et on a eu du mal à passer à autre chose. »

L'Egyptien sera l'un des hommes à suivre de cette finale avec le Sénégalais Sadio Mané, très en forme depuis le début de l'année 2022. Ils seront soutenus par 60 000 supporters venus de Liverpool, qui ne pourront pas tous assister à la rencontre. Les déçus pourront tout de même se rendre dans une fanzone dédiée dans le sud de Paris.

