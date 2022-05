Rugby: La Rochelle renverse Leinster et grimpe enfin sur le toit de l'Europe

Le Stade rochelais est champion d'Europe pour la première fois de son histoire. Opposés à Leinster en finale, samedi 28 mai au Stade Vélodrome de Marseille, les Maritimes ont arraché la victoire dans les derniers instants (24-21). Battue en finale l'année dernière, La Rochelle succède au Stade toulousain.

La Coupe d'Europe de rugby, aussi appelée Champions Cup, reste en France. Et La Rochelle, domptée par Toulouse l'année dernière à Twickenham, pose enfin ses mains sur le Graal tant convoité. À l'issue d'une finale à suspense à Marseille, les Maritimes ont arraché la victoire dans les dernières secondes face à l'orge Leinster.

Les Irlandais, quatre fois vainqueurs de la Coupe d'Europe, visaient une cinquième couronne, qui leur aurait permis d'égaler le record du Stade toulousain. Et pendant un bon moment, les hommes de Leo Cullen ont cru à ce sacre qui leur échappe depuis leur dernier titre en 2018. Grâce au toujours impeccable Jonatan Sexton à l'ouverture notamment (six pénalités à lui seul), Leinster a pris le meilleur sur le Stade rochelais. À la pause, le score était de 12-7 en faveur des Irlandais.

« Personne ne croyait en nous, mais on savait où on allait »

Si les visiteurs ont pu compter sur ce jeu au pied, les Rochelais, eux, ont rattrapé leur retard grâce avant tout à des essais. Le Sud-Africain Raymond Rhule a inscrit le premier (11e), puis le Français Pierre Bourgarit a aplati derrière la ligne à l'heure de jeu (61e), relançant son équipe qui n'était alors menée plus que 18-17. Mais une nouvelle pénalité, cette fois passée par Ross Byrne, a redonné une légère avance à Leinster (64e).

Dans un Stade Vélodrome surchauffé, La Rochelle avait son destin en mains : avec ce score de 21-17, un simple essai non transformé suffisait pour s'offrir la Coupe d'Europe. Les joueurs coachés par la légende irlandais Ronan O'Gara ont alors campé dans les cinq derniers mètres de Leinster, face à une défense acharnée. Et après moult coups de boutoir, le Français Arthur Retière a trouvé l'ouverture pour tendre le bras et aplatir juste sur la ligne, faisant exploser de joie son camp (78e). Pour finir en beauté, le Néo-Zélandais Ihaia West a transformé l'essai et ajouté deux points supplémentaires. Le coup de sifflet final pouvait alors retentir dans une ambiance folle (24-21).

Le Stade rochelais, encore en Pro D2 il y a huit ans, peut savourer son évolution. Le goût amer de la défaite en finale l'an dernier laisse place à celui bien plus délicieux de la victoire. « C'est énorme, on l'avait décidé, on l'a fait. Personne ne croyait en nous, mais nous, on savait où on allait », a confié le troisième ligne Grégory Alldritt au micro de France 2. « Cela fait un moment que le club attend un titre. On n'était pas favori, mais sur l'état d'esprit, cela a fini par payer. Cela met La Rochelle sur la carte de l'Europe, c'est énorme, c'est notre premier trophée », a ajouté le demi de mêlée Thomas Berjon.

