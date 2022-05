Football: Isco annonce son départ du Real Madrid

Isco avec le maillot du Real Madrid. AFP/File

Texte par : RFI Suivre

Le milieu de terrain international espagnol Isco a annoncé lundi 30 mai sur Instagram son départ du Real Madrid, un club qu'il avait rejoint en 2013 et avec qui il a remporté la Ligue des champions samedi. A 30 ans et en fin de contrat au 30 juin, Isco quitte le Real avec la bagatelle de 19 titres, dont 3 Championnats d'Espagne (2017, 2020 et 2022), une Coupe d'Espagne (2014) et 5 Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018, 2022). « Neuf ans après, mon passage dans le club qui a rendu possible que tous mes rêves d'enfant se réalisent touche à sa fin », a-t-il écrit. Le Golden Boy 2012 (trophée récompensant le meilleur joueur européen de moins de 21 ans), très peu utilisé cette saison, n'a donné aucun indice sur son avenir.