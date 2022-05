Stade de France: FFF et UEFA évaluent à 2 800 les « faux billets scannés »

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Fédération Française de Football et l'UEFA ont évalué à « 2 800 » le nombre « de faux billets scannés » samedi 28 mai au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions, ont dit mardi à l'AFP des sources proches du dossier confirmant une information de RMC Sports. La FFF et l'UEFA ont donné cette évaluation lors de la réunion lundi au ministère des Sports destinée à tirer les leçons du fiasco de cette rencontre. Mais parmi ces 2 800 faux billets, peuvent figurer des vrais billets ayant été mal activés, selon l'avocat Pierre Barthélémy, interrogé par l'AFP. Lundi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait évoqué une fraude « massive, industrielle et organisée » de billets qui serait à l'origine du chaos, évoquant 30 000 à 40 000 supporters anglais au Stade de France « soit sans billet, soit avec des billets falsifiés ». Mais le ministre s'était contenté de donner un pourcentage de « 70% » de faux billets papiers détectés au pré-filtrage côté anglais, sans donner de chiffre. Les 2 800 « faux billets scannés », selon les sources proches du dossier, sont un chiffre « à prendre avec précaution », selon Me Barthélémy, avocat de groupes de supporteurs français et présent au match samedi soir. Une enquête a été confiée à la police judiciaire parisienne sur la fraude de billets présumée et l'UEFA a ouvert de son côté une enquête indépendante pour faire la lumière sur les incidents de samedi.