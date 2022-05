Stade de France: «on tirera les enseignements» pour la sécurité des Jeux olympiques dit Paris 2024

Le président du comité d'organisation des Jeux olympiques (Cojo) de Paris 2024, Tony Estanguet, a expliqué mardi 31 mai qu'il fallait « tirer les enseignements » du fiasco au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions le samedi 28 mai, mais a assuré que tout le monde serait « prêt » dans deux ans. « On sera très à l'écoute de tout ce qui a été analysé », a réagi Tony Estanguet. « La sécurité est au cœur de nos priorités depuis plusieurs années », a-t-il expliqué, citant le protocole de sécurité début 2021 et les multiples réunions qui se tiennent sur le sujet avec l'État notamment. « On travaille pour que d'ici 2024, les meilleures conditions d'accueil et de sécurité soient mises en place collectivement », a-t-il insisté. Interrogé sur la fait de savoir si le fiasco était de nature à réévaluer notamment la cérémonie d'ouverture inédite sur la Seine, qui suscite des craintes du point de vue de sa sécurisation, Tony Estanguet a répondu: « Non, on a fixé un niveau d'ambition au regard de nos capacités. »