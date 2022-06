Rugby: des équipes sud-africaines joueront en coupes d’Europe

Cinq équipes sud-africaines de rugby à XV prendront part aux coupes d’Europe (Champions Cup et Challenge européen) à partir de la saison 2022-2023. Une évolution saluée par les instances du rugby, mais remise en cause par certains acteurs.

Peut-on encore parler de coupes d’Europe de rugby à XV ? À compter de la saison prochaine, la Champions Cup et le Challenge européen – l’équivalent de la Ligue des champions UEFA et de la Ligue Europa en football – accueilleront en effet des équipes sud-africaines.

Les Stormers du Cap, les Bulls de Pretoria et les Sharks de Durban disputeront ainsi la Champions Cup, tandis que les Lions de Johannesburg et les Free State Cheetahs de Bloemfontein évolueront, eux, en Challenge européen.

Une évolution toutefois pas si inattendue : les Bulls, les Lions, les Stormers et les Sharks prennent part depuis 2021 à l'United Rugby Championship (URC), une compétition transnationale qui rassemble également des formations… irlandaises, galloises, écossaises et italiennes. C’est d’ailleurs à travers l’URC que les Sud-Africains ont validé leurs billets pour les coupes d’Europe.

L’enthousiasme des instances

Une intégration saluée par plusieurs instances du rugby, à commencer par la Fédération sud-africaine (SARU). « Nos cinq équipes franchisées joueront désormais dans deux nouveaux territoires contre des adversaires que nous n'avons jamais affrontés auparavant, s’est réjoui Jurie Roux, patron de la SARU. Nous avons maintenant l'opportunité de commencer également à côtoyer les meilleurs clubs d'Angleterre et de France dans deux autres compétitions qui ont captivé l'imagination des supporters de rugby du monde entier pendant plus de deux décennies ».

À en croire Jurie Roux, les négociations ont commencé il y a près de deux ans, suite à l’éclatement en 2020 de Super Rugby, une ligue qui réunissait en 2019 des équipes venues d’Afrique du Sud, d’Argentine, d’Australie, du Japon et de Nouvelle-Zélande. Pour Dominic McKay, le patron de la ligue européenne de rugby professionnel (EPCR), cette réforme va faire souffler un vent de fraicheur : « L’arrivée des Stormers, des Bulls, des Sharks et des Lions apportera à nos tournois une touche de rugby de l’hémisphère sud vraiment intéressante, des joueurs de renommée mondiale et de nouveaux supporters. Nous avons le plaisir d’accueillir les Cheetahs dans l’EPCR Challenge Cup. Les mesures que nous avons prises avec nos ligues et avec la SARU nous permettent de continuer à développer les tournois pour en faire les meilleurs du rugby de clubs. »

Le rejet de certains acteurs

Les acteurs du jeu ne sont en revanche pas tous aussi extatiques. À commencer par Vincent Merling, patron du Stade rochelais, club français fraichement sacré en Champions Cup. « Que les choses soient claires, je ne suis pas du tout, du tout, favorable à l'arrivée de l'Afrique du Sud dans le championnat d'Europe, a-t-il lancé lors d’une conférence de presse organisée ce 1er juin. Maintenant que l'Afrique du Sud participe à la Champions Cup, ce n'est plus la Coupe d'Europe ».

Au-delà de la question identitaire se pose aussi celle environnementale, avec les très longs voyages des formations sud-africaines. Lenaïg Corson, une des joueuses vedettes du rugby féminin tricolore et consultante en Responsabilité sociale et environnementale (RSE), a fait part de son incompréhension, sur Twitter : « Dans une démarche ou les institutions du rugby […] développent leur projet en RSE et [durabilité], j’ai du mal à voir comment nos émissions carbones vont diminuer. »

Secret de polichinelle, cette annonce et ce changement de dimension interrogent tout de même.

Si on peut entendre l'argument de la mondialisation du 🏉, quid de l'identité de la compétition, de l'organisation (fatigue des joueurs), sans même parler de l'aspect environnemental... https://t.co/QzlHJ9HOWY — Carole GOMEZ (@carole_gomez) June 2, 2022

