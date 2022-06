Football : la France, tenante du titre de la Ligue des Nations, renversée par le Danemark

Sans leur sélectionneur Didier Deschamps, endeuillé, les Bleus ont concédé une défaite face au Danemark en Ligue des Nations (1-2). Malgré l’ouverture du score de Benzema, la France a été rattrapée par un doublé de l’attaquant des Vikings Andreas Cornelius.

Publicité Lire la suite

Les Bleus ont craqué dans les derniers instants de leur duel contre le Danemark, lançant par une cruelle défaite 2-1 la défense de leur titre en Ligue des nations, vendredi à Saint-Denis, où Kylian Mbappé est sorti sur blessure.

Six jours après son sacre en Ligue des champions, au même endroit, Karim Benzema avait pourtant fait chavirer les quelque 75 800 spectateurs recensés au Stade de France. Une affluence plus vue depuis deux ans et demi au gré des restrictions sanitaires et des déplacements à travers l'Hexagone.

Mais l'avantage offert par l'avant-centre du Real Madrid (51e) a fondu sur un doublé opportuniste d'Andreas Cornelius (68e, 88e), sorti du banc des remplaçants pour sauver les Rouge et blanc.

Les Bleus enregistrent leur première défaite de la saison, le premier échec depuis l'Euro l'été dernier. Les voilà désormais troisièmes du groupe derrière le Danemark et l'Autriche, victorieuse en Croatie (3-0), où les Bleus effectuent leur prochain déplacement, lundi prochain.

BUT de @Benzema qui met dans le vent 3⃣ défenseurs avant de conclure ! ⚽️



🇫🇷1-0🇩🇰 | #FRADAN | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/QqgBX3G3HD — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2022

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne