Ligue des champions: le Real Madrid veut des explications sur l’organisation de la finale

Près d’une semaine après avoir remporté la finale de Ligue des champions face à Liverpool, le Real Madrid a dénoncé la gestion de ce match de football marqué par de nombreuses violences et débordements, autour du Stade de France. Dans un communiqué daté du 3 juin, la formation espagnole exige « des réponses et des explications pour déterminer qui sont les responsables qui ont laissé les supporters sans surveillance et sans défense ».

Une semaine après les scènes de chaos autour du Stade de France, la pression ne redescend toujours pas. Cette fois, c’est le Real Madrid, vainqueur 1-0 face à Liverpool de cette finale de Ligue des champions tant décriée, qui est monté au créneau. Dans un communiqué diffusé ce 3 juin 2022, le club espagnol de football a souhaité prendre la « défense de [ses] supporters victimes de ces événements ».

La formation madrilène réclame tout d'abord des explications sur le choix de Saint-Denis pour l’organisation de cette rencontre, retirée le 25 février à Saint-Pétersbourg du fait de l’invasion russe en Ukraine.

« Nous exigeons également des réponses et des explications pour déterminer qui sont les responsables qui ont laissé les supporters sans surveillance et sans défense. Supporters dont le comportement général a été exemplaire à tout moment, poursuit le Real Madrid. Comme l'ont montré les images édifiantes des médias, de nombreux supporters ont été agressés, harcelés, attaqués et volés avec violence. Ces événements ont également eu lieu alors qu'ils se déplaçaient en voiture ou en bus, craignant pour leur intégrité physique. Certains d'entre eux ont même dû passer la nuit à l'hôpital en raison de leurs blessures ».

Témoignages accablants

Depuis le 28 mai, de nombreuses vidéos et témoignages appuient les commentaires de visiteurs anglais et espagnols sidérés par la situation en marge de la rencontre, qui a débuté avec plus de 30 minutes de retard : des spectateurs sans billets qui escaladent les grilles, des familles et des supporters aspergés de gaz lacrymogènes, d'autres victimes de vols ou d'agressions autour de l’enceinte de 80.000 places... L'organisation et l'attitude des forces de l'ordre avant le match Real Madrid-Liverpool ont été particulièrement pointées du doigt côté espagnol et, surtout, en Angleterre.

« 30.000 à 40.000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billet, soit avec des billets falsifiés », a réagi le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin devant la presse à l'issue d'une réunion interministérielle organisée sur ces dysfonctionnement, le 30 mai.

Une affirmation qui a fait bondir notamment les autorités britanniques et les responsables Liverpool FC. « Nos supporters méritent une réponse mais aussi que les responsabilités pertinentes soient dégagées afin que des situations comme celles vécues ce soir-là soient éradiquées à jamais du football et du sport », conclut de son côté le Real Madrid.

