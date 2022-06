Roland-Garros: Rafael Nadal, maître absolu de la terre battue, sacré pour la 14e fois

Opposé au Norvégien Casper Ruud en finale du Grand Chelem parisien, dimanche 5 juin 2022, Rafael Nadal s'est imposé en trois sets (6-3, 6-3, 6-0). L'Espagnol, malgré ses 36 ans et ses blessures, écrit une page de plus de sa légende avec cette 14e victoire à Paris. Son palmarès affiche désormais 22 titres du Grand Chelem, nouveau record.

C'est une fatalité, une évidence, une habitude. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à empêcher Rafael Nadal de s'imposer en finale à Roland-Garros. Roger Federer (quatre fois), Novak Djokovic (trois fois), Dominic Thiem (deux fois), Mariano Puerta, Robin Söderling, David Ferrer et Stan Wawrinka ont tous échoué. Casper Ruud n'a pas eu davantage de réussite.

C'est ainsi, il est impossible de triompher de Rafael Nadal en finale à Paris. Le jeune Norvégien de 23 ans a déposé les armes, comme les autres, dimanche 5 juin en finale de cette édition 2022.

Pourtant, le n°8 mondial avait quelques raisons d'avoir un peu d'espoir pour sa première finale en Grand Chelem. Son adversaire souffre de multiples maux depuis des années, dont ce syndrome de Müller-Weiss qui lui cause des douleurs chroniques au pied gauche et l'handicape beaucoup. L'Espagnol, qui vient de souffler sa 36e bougie, n'est plus aussi intouchable qu'il y a quelques années.

Ruud réduit à l'impuissance

Mais Rafael Nadal n'est pas le plus grand tennisman de tous les temps sur terre battue, et l'un des plus grands tout court, pour rien. Malgré ce physique défaillant, il a sorti deux prestations grandioses pour éliminer successivement Félix Auger-Aliassime, Novak Djokovic puis Alexander Zverev – qui a dû abandonner sur blessure – lors des trois tours précédents. Et en finale dimanche sur le court Philippe-Chatrier, le « Taureau de Manacor » a rapidement piétiné les rêves de Casper Ruud.

Le n°5 mondial a donné le ton d'entrée en prenant immédiatement le service de son adversaire. La réaction du Norvégien n'a été que temporaire. Rafael Nadal, toujours très soutenu par le public, a repris sa marche en avant pour empocher le premier set (6-3). Dans la deuxième manche, une mauvaise passe physique a laissé entrapercevoir une bataille plus disputée entre les deux hommes. Ce n'était qu'un mirage : le Majorquin a remis les pendules à l'heure illico presto et s'est envolé.

La perte du deuxième set au profit de l'Espagnol (6-3) a fait très mal à Casper Ruud. Dès lors, il n'y a plus eu match entre le patron des lieux et le Norvégien. Rafael Nadal, impérial, a plié l'affaire en un éclair (6-0) pour signer un 14e sacre sur la terre battue parisienne.

Il y avait beaucoup d'émotion sur le visage du roi de l'ocre après la balle de match. Rafael Nadal n'est jamais lassé de briller dans la capitale française. Mais avec toutes ces blessures et ce corps en souffrance, qui sait ce que lui réserve l'avenir ? Lui-même a entretenu le doute ces derniers jours sur une possible fin de carrière proche. L'Espagnol lèvera bientôt le mystère. En attendant, il s'installe encore un peu plus haut dans les sommets du tennis avec cette 22e victoire en Grand Chelem, record amélioré devant les 20 sacres de Roger Federer et Novak Djokovic.

