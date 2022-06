Cyclisme: Alexis Vuillermoz signe la première victoire française sur le Dauphiné 2022

Alexis Vuillermoz a remporté la deuxième étape et endossé le maillot jaune de leader, lundi 6 juin à Brives-Charensac, au bout d'une longue échappée mal maîtrisée par le peloton. Vuillermoz a renoué avec le succès, le neuvième d'une carrière qui a pour point d'orgue une étape du Tour de France 2015 (à Mûr-de-Bretagne) mais le premier depuis la Drôme Classic en février 2019. Vuillermoz, rayonnant, a rappelé être passé par des durs moments depuis douze mois et sa chute dans le contre-la-montre du Tour de Suisse: « Il y un an, je me fracturais le bassin. Les médecins avaient dit que c'était la fin de ma carrière. J'ai même eu peur pour la vie, je me suis retrouvé en soins intensifs. Je ne savais pas si j'allais continuer le vélo ! » Alexis Vuillermoz est le nouveau leader de l’épreuve et succède au Belge Wout van Aert.