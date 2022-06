Ligue des nations: la France et la Croatie se quittent sur un nul

Les Bleus de Didier Deschamps ont fait match nul face à la Croatie ce lundi 6 juin (1-1). Adrien Rabiot a trouvé la faille en seconde période, mais les Croates ont égalisé sur penalty en fin de rencontre. Les Bleus affronteront l’Autriche vendredi prochain.

Publicité Lire la suite

Il y a quelques jours, les Bleus s’étaient inclinés face au Danemark au Stade de France, malgré un but somptueux de Karim Benzema. Ce soir à Split, au stade Poljud, le Madrilène, une nouvelle fois champion d’Europe, a débuté sur le banc face à la Croatie au coup d'envoi. Tout comme Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Benzema n'enchaînera pas de troisième titularisation d'affilée en neuf jours, après sa finale de Ligue des champions le 28 mai. Et la France ne renouera pas avec la victoire.

Le sélectionneur Didier Deschamps a largement remanié son équipe, avec dix changements par rapport au « Onze » de départ de vendredi dernier et un retour au schéma tactique du Mondial 2018, en 4-4-2. Nkunku et Ben Yedder ont animé l'attaque, épaulés sur les côtés par Adrien Rabiot et Moussa Diaby. Comme prévu, Mike Maignan a suppléé Hugo Lloris dans les buts et Presnel Kimpembe a porté le brassard de capitaine. Le Parisien était associé à William Saliba dans l'axe, Benjamin Pavard occupant le côté droit et Lucas Digne, le gauche. Au milieu, Mattéo Guendouzi honorait sa première titularisation aux côtés d'Aurélien Tchouaméni, seul rescapé de France-Danemark.

Deuxième but en vingt-sept sélections pour Adrien Rabiot

La Croatie, amoindrie par des blessures, n’avait pas « autant de ressources » que la France, capable d'aligner une « deuxième équipe » performante en cas de pépin, avait pointé le sélectionneur Zlatko Dalic à la veille du choc contre les Bleus. Sauf que les Bleus se sont fait peur quand les Croates ont mis le pied sur l’accélérateur, profitant d'un très mauvais alignement de la défense française. Budimir se faufilait dans l'axe gauche, avant de se faire tacler in extremis par Kimpembe (18e). Quatre minutes plus tôt, la Croatie s’était déjà montrée dangereuse et Saliba avait coupé le ballon devant Maignan.

En première période, la France ne trouvait pas la faille. À la demi-heure de jeu, sur un contre, avec un ballon piqué, Christopher Nkunku aurait pu ouvrir le score pour les Bleus s’il n’avait pas été signalé hors-jeu. Trouvé par Nkunku, Moussa Diaby tentait sa chance mais le ballon était détourné par le portier croate Dominik Livakovic (38e). À la 40e minute, Aurélien Tchouaméni prenait sa chance de loin sur un tir du pied droit. Dominik Livakovic boxait le ballon sur sa droite.

Il faudra attendre le retour des vestiaires pour voir les Bleus ouvrir le score grâce à Adrien Rabiot qui arrivait à tromper Livakovic du pied gauche au premier poteau (52e). En fin de rencontre, l’arbitre sanctionnait une faute de Clauss sur Kramaric à l’aide de la VAR. Kramaric fixait Mike Maignan et prenait le gardien français à contrepied (83e).

Sans les parades magistrales de Mike Maignan (71e, 87e), les hommes de Didier Deschamps seraient repartis des Balkans avec un zéro pointé. Avec un point en deux rencontres, la France se complique néanmoins très sérieusement la tache en vue d'une qualification pour le Final 4. Les Bleus se déplacent en Autriche vendredi prochain pour la troisième journée avant de recevoir la Croatie le 13 juin au Stade de France.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne