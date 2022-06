Foot: le gardien Anthony Lopes prolonge de deux ans avec Lyon

Le gardien de but international portugais de Lyon, Anthony Lopes, a prolongé de deux ans son contrat avec l'OL, a annoncé mardi 7 juin le club lyonnais avec qui il est désormais lié jusqu'en 2025. Lopes, 14 sélections en équipe du Portugal avec qui il a été sacré champion d'Europe en 2016 (sans jouer), avait encore un an de contrat. À sa prolongation, s'ajoute une année en option. Àgé de 31 ans et né à Givors, dans la métropole de Lyon, Anthony Lopes est arrivé à l'OL à l'âge de dix ans. Il y a suivi toute sa formation avant de débuter en professionnels en octobre 2012 contre Nice en Coupe de la Ligue (défaite lyonnaise 3-1).