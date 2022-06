Tour cycliste du Cameroun: Vincent Graczyk, comme à la maison

Le Tour du Cameroun qui se dispute du 4 au 12 juin est un des terrains de jeu de Vincent Graczyk, actuellement leader de la course. Le coureur français a découvert l’Afrique et le Cameroun en 2007. À l’époque, il avait remporté une étape sur le Grand Prix Chantal Biya. Depuis, il a brillé régulièrement sur les routes camerounaises.

L’Afrique lui va si bien. Actuellement leader du Tour du Cameroun, le Français Vincent Graczyk se sent dans son élément sur ce continent qu’il a découvert il y a une quinzaine d’années, lors du Grand Prix Chantal Biya au Cameroun. Depuis, ce pays est devenu son terrain de jeu.

Il a aussi posé ses roues sur les routes du Burkina Faso, de Madagascar, du Sénégal, du Bénin, Cap Vert ou de Tunisie. « J’aime le rapport très direct avec les coureurs africains. Ce n’est pas aseptisé comme en France où chacun reste dans son coin avant le départ, avoue d’emblée Vincent Graczyk, joint par téléphone. Ici on est réuni autour d’un sport que l’on aime. On échange beaucoup, et je me suis fait des frères. Même si ce n’est pas un public de connaisseurs, il y a une chaleur incroyable. Voyager grâce à sa passion, c’est une chance. »

« Je n’hésite pas à bourrer ma valise pour apporter des choses »

À 37 ans, Vincent Graczyk a toujours la passion du cyclisme et distille ses conseils avec bienveillance. Le vainqueur du Tour de Madagascar en 2016 aime le partage. « Je n’hésite pas à bourrer ma valise pour apporter des choses que pour les coureurs africains », dit le coureur du club de la Défense française. « Je crois que je suis apprécié ici. Je donne mes conseils sur l’entraînement, la diététique ou la stratégie de course. Je peux le faire et je sais que je peux faire des heureux ». Vincent Graczyk se souvient très bien de sa première fois en Afrique où il en a pris « plein les yeux ». « Oui j’ai été choqué par la misère. Mais les gens savent s’ouvrir sur les autres. C’est chouette de partager des idées ici. Voyager c’est la plus belle école de la vie », dit-il.

Côté sportif, Vincent Graczyk ne trouve pas que les coureurs de l’Afrique de l’Ouest et Central ont beaucoup progressé, malgré l’élan de l’Afrique de l’Est avec les Érythréens. Pourtant, selon lui, les courses ont évolué côté organisation. « Le problème, c’est que les coureurs ont peur de dégrader leur vélo avant la compétition. Du coup, ils hésitent à aller s’entraîner beaucoup et attendent l’approche de la course pour se mettre au travail ». La pénurie de matériels et le manque d’argent restent le problème majeur du cyclisme sur une partie du continent. Le cyclisme reste un sport cher. Il y a aussi le problème de la nutrition. « Est-ce qu’ils mangent bien pour encaisser les entraînements exigeants et les courses ? », s’interroge Vincent Graczyk. « Il faut des moyens pour sortir la tête de l’eau. Le haut niveau se joue souvent sur les détails ».

Vincent Graczyk note tout de même une belle initiative au Bénin. Le pays a demandé les conseils et l’aide du Rwanda, qui organisera les Championnats du monde en 2025. Les Rwandais savent faire. Adrien Niyonshuti, qui a participé aux JO de 2012 à Londres sur la course VTT, a passé du temps au Bénin pour donner des conseils. Il a entraîné l'équipe nationale béninoise avant le Tour du Bénin 2022. Maillot jaune sur le dos, Vincent Graczyk a encore jusqu’au dimanche 12 juin pour profiter de son sport, de ses amis africains et des paysages camerounais.

