Athlétisme: la Gabonaise Carine Mékam lance les Championnats d’Afrique 2022

Les Championnats d’Afrique d’athlétisme 2022 ont débuté ce 8 juin à Côte d’Or avec le sacre de la Sud-Africaine Ischke Senekal en lancer du poids, mais aussi la médaille d’argent de la Gabonaise Carine Mékam dans cette discipline. La surprise du jour est venue de la non-qualification de l’Ivoirien Arthur Gue Cissé pour la finale du 100m.

Les Championnats d’Afrique d’athlétisme ont fait leur grand retour ce 8 juin 2022, après une édition 2018 à Asaba chaotique, une édition 2020 en Algérie annulée à cause du Covid-19 après plusieurs revirements et cette édition 2022 initialement prévue au Cameroun et finalement organisée au Complexe sportif de Côte d’Or (Maurice).

Ces 22es Championnats d’Afrique ont ainsi délivré leurs premières médailles, notamment en lancers : poids pour les femmes et marteau pour les hommes.

Carine Mékam remet le Gabon sur la carte

Des débuts prolifiques pour l’Afrique du Sud puisqu’en marteau, Allan Cumming a pris l’or avec un meilleur lancer à 69 mètres 13, tandis que son compatriote Tshepang Makhethe (68.75) a fini deuxième devant l’Égyptien Alaa Eldin El Ashry (68.24).

En poids, c’est Ischke Senekal qui a été la meilleure (16 mètres 40), une autre Sud-Africaine, Zonica Lindeque, étant en bronze (15.79).

Mais la sensation est surtout venue de la médaille d’argent de Carine Mékam. Avec un jet à 15.87, la Gabonaise a décroché le premier podium de son pays depuis le titre arraché par Ruddy Zang Millama sur 100m en 2012.

Couac pour Arthur Cissé

Un 100 mètres dont c’était les séries puis demi-finales ce mercredi, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. À l’arrivée, grosse désillusion pour Arthur Gue Cissé, 5e de sa demie avec un chrono de 10 secondes 30 très éloigné de son meilleur temps (9.93). L’Ivoirien, victime d'une crampe, ne verra pas la finale alors qu’il pouvait rêver du titre.

Le Kényan Ferdinand Omanyala, détenteur du record d’Afrique (9.77), s’est contenté tranquillement d’un 10.07 pour se qualifier. Le Sud-Africain Akani Simbine, autre grand favori sur la distance, est également passé sans encombre (10.09).

Moins attendus, le Camerounais Emmanuel Eseme (10.19) et le Mauricien Noa Bibi (10.24) défendront leurs chances de podium, ce jeudi 9 juin.

Aminatou Seyni prend rendez-vous

Chez les femmes, la Nigérienne Aminatou Seyni sera également au rendez-vous. L’athlète, interdite du 400 mètres en raison de son hyperandrogénie, continue de progresser sur 100 m avec un nouveau record en séries (11.07). Un chrono qui la place en tête avant la finale, devant la Gambienne Gina Bass (11.08) et la Sud-Africaine Carina Horn (11.08), également vainqueurs de leurs demi-finales respectives.

Enfin, sur 10.000 mètres, l'Éthiopien Mogos Tuemay a fini doré en 29 minutes, 19 secondes et 1 centième, devant son compatriote Chimidesa Debele Gudeta (29:22.74) et le Kényan Abraham Longosiwa (23:23.02).

Pour la deuxième journée, des médailles sont à attendre dans dix épreuves, dont les 100m masculin et féminin, le saut en longueur messieurs et le 5.000m dames.

