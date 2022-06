Boxe: le Sud-Africain Simiso Buthelezi est décédé à l'âge de 24 ans

Gants de boxe. AP - Martin Mejia

1 mn

Les images de son combat ont fait le tour du monde via les réseaux sociaux. La fin est tragique. Simiso Buthelezi est décédé dans la soirée du mardi 7 juin, des suites de son combat livré dimanche 5 juin contre son compatriote Siphesihle Mntungwa pour le compte de la ceinture WBF Afrique des poids léger. La Fédération sud-africaine de boxe a confirmé l'information. Durement touché par un coup de son adversaire, le boxeur de 24 ans s'était retrouvé KO debout, combattant dans le vide et contre un poteau du ring, ne sachant plus où il était et où se trouvait Siphesihle Mntungwa. Arrêté par l'arbitre, Simiso Buthelezi s'était peu après effondré et avait été transféré à l'hôpital. Une hémorragie cérébrale avait été diagnostiquée et le Sud-Africain avait été placé dans le coma artificiel.