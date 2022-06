Carine Mekam : une médaille qui pèse pour l’athlétisme gabonais

Portrait

La lanceuse de poids Carine Mekam Ndong est devenue vice-championne d’Afrique mercredi 8 juin 2022 au Complexe de Côte d’Or sur l’île Maurice. Une médaille d’argent qui est un événement pour l’athlétisme gabonais.

De notre envoyé spécial à Maurice,

L’athlétisme gabonais a trop attendu pour ne pas se réjouir d’une aussi bonne nouvelle : pour la première fois depuis dix ans, il a gagné une médaille aux Championnats d’Afrique. Comme en 2012 avec la victoire de Ruddy Zang-Milama sur 100 mètres à Porto-Novo, le bonheur est venu d’une femme. Ce mercredi 8 juin 2022, Carine Mekam Ndong a terminé deuxième au lancer de poids en battant son record personnel à deux reprises pour le porter à 15,87 mètres, nouveau record national. La Sud-africaine Ischke Senekal a pris l’or avec 16,40 mètres mais la Gabonaise ne boude pas son plaisir. « C’est magnifique ! J’étais trop stressée, j’ai mené le concours mais après, elle est passée... C’était trop dur mais je suis trop fière de moi ! », confie-t-elle à RFI au bout d’une après-midi passée à recevoir des félicitations de toutes parts. « J’ai reçu trop de messages, rigole-t-elle. J’étais fatiguée mais je n’ai pas pu dormir ».

L’inspiration Robert-Michon

Née à Libreville, la lanceuse de poids a vécu toute sa jeunesse au pays. A 25 ans, elle suit ceux qui lui conseillent d’aller en France pour progresser, intègre le Dynamic Aulnay Club qu’elle n’a jamais quitté. Une première compétition internationale en 2017 : elle est deuxième des Jeux de la francophonie à Abidjan.

Carine Mekam Ndong mène de front sa carrière sportive et sa vie de maman. Elle a trois enfants : une fille âgée de 15 ans et deux garçons de 6 ans et bientôt 3 ans. « Après mon dernier accouchement, je croyais que je devais arrêter, que je n’avais plus de force. Mais je suis revenue et j’ai battu mon record alors j’ai continué. » Force physique, force mentale et un modèle à qui se référer. « Je prends toujours exemple sur la lanceuse de disque française Mélina Robert-Michon [à 42 ans, la vice-championne olympique est toujours en activité, Ndlr]. Elle a dit : c’est pas l’âge qui décide, c’est mon corps qui va me dire si j’arrête ou pas. Quand je pense à elle, je suis motivée, je continue à m’entraîner. » Dans quelques jours, la Gabonaise fêtera ses 37 ans. « J’ai encore beaucoup de choses à faire. »

Le poids pour relancer

A ses côtés, Taty Anaclet Mathieu savoure cette belle journée qu’il voit comme le signe d’une relance de l’athlétisme gabonais qu’il dirige depuis son élection en octobre 2020. Au pays, ce sport a vécu plusieurs années difficiles avec notamment une suspension par la Fédération internationale (World Athletics) pour cause d’ingérence du pouvoir politique dans les affaires sportives. En lançant une boule de quatre kilos pas loin des seize mètres, Carine Mekam Ndong a montré la direction à suivre.

