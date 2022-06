Athlétisme : la Burkinabè Marthe Koala retrouve l’or aux Championnats d’Afrique

La Burkinabè Marthe Koala a gagné la médaille d’or en saut en longueur, aux Championnats d’Afrique d’athlétisme 2022, ce 10 juin à Côte d’Or, huit ans après s’être imposée en heptathlon. En lancer du disque, la Camerounaise Nora Atim Monie a pris l’argent.

Première médaille pour le Burkina Faso aux Championnats d’Afrique d’athlétisme 2022 et elle est en or. En attendant Hugues Zango sur le triple saut, Marthe Koala a été la plus forte sur le saut en longueur, ce 10 juin à Côte d’Or. La Burkinabè n’a pas raté l’occasion de s’imposer, en l’absence de la triple tenante du titre, la Nigériane Ese Brume. Elle a bondi notamment à 6 mètres 42, ce qui l’a placée devant la Marocaine Yousra Lajdoud (6.37) et l’Egyptienne Esraa Samir (6.29).

En lancer du disque, la Nigériane Chioma Onyekwere a, elle, fait respecter la hiérarchie, avec un meilleur jet à 58 mètres 19. La surprise est plutôt venue de la Camerounaise Nora Atim Monie qui, pour l’argent, s’est intercalée entre Onyekwere et une autre Nigériane, Obagieri Amechi, avec un jet à 54 mètres 44.

Dorra Mahfoudhi rétrograde

Championne d’Afrique à Asaba en 2018, la Tunisienne Dorra Mahfoudhi a de son côté fini deuxième du concours à la perche, avec un meilleur bond à 3 mètres 70 loin de son record personnel (4m31). Avec 3 mètres 80, la nouvelle patronne, la Sud-Africaine Mire Reinstorf, a fait mieux que sa compatriote Nicole Jansen Van Rensburg (3e, 3 m70) et Mahfoudhi.

La Tunisie a obtenu une autre médaille, ce 10 juin 2022 à Côte d’Or : le bronze de Mohamed Fares Jlassi sur 400 mètres. En courant en 45 secondes 54, le Tunisien a fini derrière le Zambien de 19 ans Muzala Samukonga (45.31) et le Botswanais Bayapo Ndori (45.35), médaillé de bronze en relais 4x400m aux Jeux olympiques de Tokyo 2021.

Sur le 400 mètres féminin, c’est la Sud-Africaine Miranda Coetzee qui a été la plus rapide en 51 secondes 82, devant la Zambienne Niddy Mingilishi (52.36) et la Kényane Veronica Mutua (52.76).

L’Algérie pas en reste

L’Algérie n’a pas été en reste, ce vendredi, avec le sacre de Slimane Moula (1 minute, 45 secondes et 59 centièmes) sur 800 mètres masculin. Il avait pourtant en finale l’expérimenté kenyan Nicholas Kiplagat Bett, 2e en 1:46.43 et le Botswanais Tshepiso Masalela , 3e en 1:46.65.

Sur 3.000 mètres steeplechase, doublé pour l’Ethiopie, Hailemariyam Amare Tegegn étant en or (8 minutes, 27 secondes et 38 centièmes) et Bikila Tadese Takele en argent (8:28.31).

Doublés pour Tobi Amusan et Ferdinand Omanyala

Les Nigérianes de Tobi Amusan – déjà sacrée sur 100 mètres haies – ont dominé le relais 4x100 m en 44 secondes 45, devant les Sud-Africaines (44.87) et les Gambiennes (44.97).

Chez les hommes, comme Amusan, le Kényan Ferdinand Omanyala a vu double. Sacré la veille d’un souffle sur 100m, le sprinteur et son équipe ont été les plus rapides en 39 secondes 28, devant les Sud-Africains (39.79) et les Zimbabwéens (39.81). Omanyala s’impose comme le héros de ces 22e Championnats d’Afrique d’athlétisme.

