Avec le Complexe Sportif de Côte d’Or, Maurice affiche ses ambitions

En accueillant les Championnats d’Afrique d’athlétisme 2022, Maurice veut s’afficher comme une destination pour des événements sportifs de haut niveau. Le pays s’est doté de facilités de classe mondiale avec le Complexe Sportif de Côte d’Or au coût de 100 millions d’euros, partiellement financés par des prêts chinois et saoudiens.

Quand il foule la piste de Côte d’Or, Eric Milazar, l’allure pleinement athlétique, retrouve ses sensations de sportif de haut niveau qu’il était il y a encore 12 ans. Trois fois champion d’Afrique du 400 mètres et deux fois finaliste des Championnats du monde, il ne s’attendait pas à voir sur sa petite île une piste de cette classe. « C’est une piste Mondo avec toutes les installations qui vont avec », s’enthousiasme cette figure nationale du sport.

« Nous voulons que les athlètes disent ‘wow’ »

Eric Milizar est entièrement dans son monde au Complexe Sportif de Côte d’Or. Tout comme son contemporain, le filiforme Khemraj Naiko, ancien champion d’Afrique du saut en hauteur, aujourd’hui directeur de la compétition des Championnats d’Afrique d’athlétisme 2022. « Il n’y a pas beaucoup de stades comme celui-là en Afrique. Nous voulons qu’à la fin de cette compétition les athlètes disent ‘wow’ ! On n'a jamais eu un championnat d’Afrique de cette envergure, avec des installations de cette qualité », ambitionne ce cadre sportif formé en France à l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP) .

Financé par des prêts chinois et saoudiens, respectivement à hauteur de 37 millions d’euros et 18 millions d’euros, le projet a coûté à l’État mauricien autour de 100 millions d’euros. Il occupe une superficie de 19 hectares dans le village de Côte d’Or, au milieu de végétation et champs de canne. Traversé par de nouvelles routes, le site situé dans la circonscription du Premier ministre Pravind Jugnauth, est appelé à devenir un des hauts lieux d’une nouvelle cité. D’ambitieux projets immobiliers et de développement, des centres d’affaires, selon le concept dit "Smart City", y sont attendus.

Le Complexe Sportif de Côte d’Or, bien que pour l’heure à l’écart des agglomérations de Maurice, est relativement animé. Quand ce ne sont pas les athlètes mauriciens et des étrangers en camp d’entraînement, ce sont des élèves qui viennent prendre avantage des facilités. « Une des grandes attractions c’est le centre aquatique avec la piscine olympique », affirme le directeur des opérations, un ancien entraîneur de natation australien installé à Maurice. Outre le centre aquatique, le site dispose notamment d’un terrain de football où s’est installée la Liverpool Football Academy, un des clubs britanniques dont les Mauriciens sont de grands passionnés.

« Nous avons un contrat de formation avec Liverpool. Nous leurs payons des droits pour que nous puissions opérer cette licence. Des techniciens de Liverpool forment nos jeunes de 12 à 16 ans, ainsi que nos entraîneurs. C’est un programme bien réfléchi, bien mené pour préparer les footballeurs de demain », assure Jean Pierre Sauzier, président du Mauritius Multisports Infrastructure Complex Ltd, société qui gère les facilités de Côte d’Or.

Le complexe dispose également d’installations ‘indoor’ uniques à Maurice, dont des salles de gym ultramodernes et une salle de niveau olympique destinée aux arts martiaux. Vu de l’extérieur, ce sont les terrains de foot et leurs gradins certifiés par la Fédération internationale (FIFA), et l’imposant stade d’athlétisme, avec sa piste flambant neuve, qui impressionnent.

Maurice s’est dotée de facilités de haut niveau à Côte d’Or pour pouvoir accueillir de grands internationaux comme la grande messe de l’athlétisme africain. © RFI/ Abdoollah EARALLY

Un gros investissement qui fait débat

La tenue des 22es Championnats d’Afrique d’Athlétisme, qui ont démarré le 8 juin avec la participation de 500 athlètes africains venant de 43 pays, s’inscrit dans une volonté de Maurice de s’afficher comme une destination d’événements sportifs et culturels de niveau international. Le Complexe Sportif de Côte d’Or a été conçu pour cela.

Inauguré en 2019, le complexe a accueilli les Jeux des îles de l’océan Indien la même année avant d’entrer dans une période d’inactivité qui a duré plus de plus de deux ans, pour cause de pandémie. D’où les critiques des partis d’opposition qui qualifient le projet d’ « éléphant blanc », traduction littérale de l’expression anglaise « white elephant » pour dire que c’est une structure massive qui ne sert à rien.

L’ex-sprinteur mauricien trois fois finalistes aux championnats du monde, aujourd’hui entraîneur national, Stéphane Buckland, est plus nuancé. « Nous avons de belles structures. C’est bien calculé. Bravo à l’État, même si les dépenses sont faramineuses. Maintenant, il faut pouvoir maintenant valoriser et rentabiliser ces structures », espère-t-il.

Ces championnats d’Afrique d’athlétisme sont un premier test grandeur nature des facilités offertes par le Complexe Sportif de Côte d’Or ainsi qu’une mise à l’épreuve de son personnel. Il manque au décor le public. Les autorités sanitaires maintiennent des restrictions dans les stades, bien qu’ailleurs dans le pays, la vie a repris son cours normal.

Mais ce n’est pas l’absence de spectateurs qui a tempéré l’enthousiasme des athlètes et des officiels. La pluie et le vent en ce début d’hiver ainsi que quelques dysfonctionnements - retransmission ratée des événements le premier jour et retard systématique des épreuves - soulèvent des questions sur le timing du rendez-vous et la machine organisationnelle.

« Nous avons fait face à quelques problèmes de rodage que nous rectifions après chaque débriefing », répond Giandev Moteea, le président de l’organisation de ce premier grand rendez-vous d’envergure au Complexe Multisports de Côte d’Or.

