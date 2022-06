Ligue des nations: Kylian Mbappé sauve les meubles pour la France en Autriche

Après une défaite face au Danemark et un match nul contre la Croatie, l'équipe de France a de nouveau partagé les points, vendredi 10 juin, lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des nations en Autriche (1-1, Ligue A, groupe 1). L'entrée en jeu de Kylian Mbappé a été salvatrice.

Vainqueurs de la dernière édition de la Ligue des nations, les joueurs de l'équipe de France piétinent après trois matches dans ce cru 2022-2023. Dans le groupe 1 de la Ligue A, seule la première place est qualificative pour les demi-finales (prévues dans un an). Et après trois journées, les Tricolores végètent à la quatrième et dernière place. Il n'y a pas encore le feu dans la maison bleue, en tout cas au niveau comptable, mais ces rencontres de fin de printemps s'avèrent compliquées.

Domptés à domicile par le Danemark lors de la première journée le 3 juin (2-1), contraints au match nul en Croatie lors de la deuxième journée le 6 juin (1-1), les Bleus n'ont pu faire mieux qu'un nouveau 1-1 ce vendredi 10 juin à l'Ernst-Happel-Stadion, l'antre de l'Autriche à Vienne.

Weimann glace les Bleus

Pour cette rencontre, le sélectionneur Didier Deschamps avait décidé de changer son dispositif et son onze : une équipe en 4-3-3 avec une charnière centrale composée de William Saliba et d'Ibrahima Konaté, qui a ainsi connu sa première cape internationale, ainsi que Boubacar Kamara au milieu de terrain. Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Adrien Rabiot et Kylian Mbappé, de retour après sa blessure face aux Danois, prenaient place sur le banc des remplaçants au coup d'envoi.

Accompagné d'Antoine Griezmann en attaque, Karim Benzema s'est illustré le premier. À la 18e minute, le gardien Patrick Pentz a repoussé un coup franc d'Antoine Griezmann droit sur « KB9 ». Le Madrilène a aussitôt placé un coup de tête, mais il s'est heurté à la jolie parade d'un Pentz réactif.

L'équilibre entre les deux équipes dans cette première période a basculé à l'approche de la pause. Les Autrichiens ont récupéré le ballon au milieu de terrain, Konrad Laimer a été bien décalé dans la surface et a adressé un centre impeccable pour Andreas Weimann, seul et létal à cinq mètres de la ligne de but (37e). Karim Benzema, juste avant le retour aux vestiaires, s'est lui à nouveau heurté à Patrick Pentz (43e).

Avec Mbappé, c'est plus facile

En seconde période, l'équipe de France a pris le contrôle du jeu. De loin, Benjamin Pavard a tenté sa chance et permis au portier Pentz de s'illustrer avec brio à nouveau (55e). Dans la foulée, Kingsley Coman s'est ouvert le chemin du but après un crochet, mais a trop enlevé son tir (56e). Puis, est arrivée cette 63e minute, celle où le sélectionneur Deschamps a décidé de lancer Matteo Guendouzi à la place d'Aurélien Tchouaméni, et surtout Kylian Mbappé à la place d'un Antoine Griezmann dans le dur.

L'attaquant du Paris Saint-Germain, bien rétabli, a insufflé un nouveau souffle à l'attaque tricolore. Et c'est de lui qu'est venu le salut de son équipe. Bien lancé en profondeur par Christopher Nkunku, Kylian Mbappé s'est élancé en direction du but et a logé son tir puissant du pied gauche dans la lucarne autrichienne (83e). Très efficace, le Parisien a inscrit son 27e but international.

Le 28e a bien failli suivre, mais Patrick Pentz a dévié un peu miraculeusement le nouveau tir du Français sur la barre transversale (87e). Les derniers coups de boutoir ont fait trembler le onze autrichien, mais leur gardien est resté très solide sur sa ligne. Avec deux points en trois matches, l'équipe de France est quatrième et dernière du groupe 1, derrière le Danemark (6 points), l'Autriche (4 points) et la Croatie (4 points). Pour garder toutes leurs chances de jouer la qualification jusqu'au bout, les Bleus seraient avisés de l'emporter contre les Croates, lundi 13 juin au Stade de France.

