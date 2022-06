Football: avec Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid construit son avenir au milieu

Comme attendu, Aurélien Tchouaméni rejoint le Real Madrid. Le club espagnol a officialisé, samedi 11 juin,un accord pour l'arrivée du milieu de terrain français en provenance de l'AS Monaco, qui recevra unesomme estimée à 100 millions d'euros. Un an après avoir attiré Eduardo Camavinga, les Madrilènes sedotent d'un nouveau joueur d'avenir dans l'entrejeu.

Kylian Mbappé ne viendra pas, mais le Real Madrid s'offre quand même un jeune Français en ouverture de ce mercato d'été 2022. Depuis plusieurs jours, les médias français et espagnols faisaient état d'un transfert en bonne voie d'Aurélien Tchouaméni de Monaco au Real. Le club espagnol a confirmé, samedi 11 juin, un accord avec les Monégasques et le joueur pour un contrat de six ans, soit jusqu'en 2028.

Dans l'opération, l'ASM, qui avait déboursé 20 millions d'euros pour attirer le joueur en provenance de Bordeaux en janvier 2020, va récupérer une somme évaluée à 100 millions d'euros par la presse spécialisée : une indemnité de 80 millions d'euros et divers bonus de 20 millions d'euros.

Actuellement avec l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni doit encore passer sa visite médicale. Il sera présenté à la presse et aux fans au stade Santiago-Bernabeu mardi 14 juin.

Déjà installé en équipe de France

Le milieu de terrain âgé de 22 ans connaît une progression fulgurante depuis ses débuts professionnels en Gironde, il y a quatre ans. Parti du navire bordelais avant que celui-ci ne sombre pour de bon, avec une relégation en Ligue 2 en mai dernier, Aurélien Tchouaméni a poursuivi son ascension sur le Rocher monégasque, réputé pour être un terrain propice à l'éclosion des pépites de demain.

Élu meilleur espoir de Ligue 1 en 2020-2021, le néo-Madrilène a confirmé cette saison tout son potentiel à son poste de milieu axial. Athlétique (1,88m, 82 kilos), infatigable, il s'est hissé parmi les joueurs remportant le plus de duels dans le championnat de France. Ses performances lui ont naturellement ouvert les portes de l'équipe de France A, alors qu'il était déjà passé par toutes les sélections de jeunes.

Appelé dès août 2021 par Didier Deschamps, Aurélien Tchouaméni a honoré sa première cape en septembre de la même année. En mars dernier, il a inscrit son premier but international face à la Côte d'Ivoire. Et entre les blessures récurrentes et les méformes que peut connaître le duo Paul Pogba-N'Golo Kanté, il s'affirme de plus en plus comme une solution idéale et immédiate chez les Bleus.

Camavinga-Tchouaméni, deux Bleus pour l'avenir de la Maison Blanche

Pour le Real Madrid, le recrutement d'Aurélien Tchouaméni est à la fois un choix pour l'immédiat et pour l'avenir, comme celui d'Eduardo Camavinga l'été dernier à Rennes. Le champion d'Europe en titre dispose d'un milieu de terrain encore très performant avec Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro. Les Merengues viennent d'ailleurs de prolonger le contrat du Croate jusqu'en juin 2023.

Mais ces trois joueurs, piliers des succès en Ligue des champions de 2016, 2017, 2018 et 2022, ne sont pas éternels. Luka Modric file sur ses 37 ans, Toni Kroos a 32 ans et demi, Casemiro vient de passer la barre des 30 ans. Et les deux premiers seront en fin de contrat dans un an. Déjà cette saison, Luka Modric et Toni Kroos ont été amenés à lever un peu le pied face à l'accumulation des matches du Real.

Alors que certains observateurs craignaient qu'Eduardo Camavinga pâtisse de cette concurrence et manque de temps de jeu, les choix tactiques de Carlo Ancelotti lui ont permis de jouer régulièrement, en Liga comme en Ligue des champions. La même stratégie pourrait s'appliquer à Aurélien Tchouaméni désormais. Dans un secteur de jeu où le trio expérimenté Modric-Kroos-Casemiro et les plus jeunes Eduardo Camavinga et Federico Valverde travaillent en harmonie, la recrue a tout à gagner.

