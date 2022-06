Cyclisme: le Critérium du Dauphiné 2022 pour le Slovène Primoz Roglic

Le Slovène Primoz Roglic à Hondarribia,en Espagne, le 4 avril 2022. AP - Alvaro Barrientos

Texte par : RFI

À moins de trois semaines du Tour de France, Primoz Roglic (Jumbo) a remporté le Critérium du Dauphiné, dimanche 12 juin, après la 8e et ultime étape entre Saint-Alban-Leysse et le col de Solaison. Porteur du maillot de leader depuis la veille, le Slovène a pris la deuxième place de cette dernière étape, synonyme de victoire finale assurée. Au classement général, Primoz Roglic l'emporte en 29 heures 11 minutes et 22 secondes, soit 40 secondes de mieux que son coéquipier danois chez Jumbo Jonas Vingegaard (vainqueur de la 8e étape). L'Australien Ben O'Connor (AG2R Citroën) est troisième à 1 minute 41. Au palmarès, Primoz Roglic succède à l'Australien Richie Porte. Il est le premier Slovène sacré depuis Janez Barjkovic en 2010.