Cyclisme: le Rwandais Moïse Mugisha remporte le Tour du Cameroun 2022

Le coureur cycliste rwandais Moïse Mugisha le 27 février 2022 à Kigali. AFP - SIMON WOHLFAHRT

Texte par : RFI Suivre

Moïse Mugisha (ProTouch) a remporté la 18e édition du Tour cycliste du Cameroun, à l'issue de la 8e et dernière étape, dimanche 12 juin. Le Rwandais de 24 ans, qui s'était emparé de la place de leader samedi après la 7e étape, l'emporte en 26 heures 34 minutes et 24 secondes. Le second, le Bulgare Yordan Andreev, termine à 32 secondes du vainqueur. Le Camerounais Artuce Jodele Tella complète le podium, à 33 secondes de Mugisha. Le Marocain Adil El Arbaoui s'est imposé sur cette dernière étape.