Foot: face la Croatie, nouvelle défaite de la France en Ligue des nations

L’équipe de France de football a conclu une série de quatre matches en Ligue des nations sans victoire, par une défaite à domicile 1-0 face à la Croatie, ce 13 juin 2022 à Saint-Denis. Les Français ne pourront plus se qualifier pour la phase finale de la compétition et y défendre leur titre.

Publicité Lire la suite

Après une défaite 2-1 à domicile face au Danemark et des nuls 1-1 en Croatie et en Autriche, l’équipe de France de football a clos cette série de quatre matches par un nouveau revers, ce 13 juin 2022 au Stade de France, dans le groupe A1 de la Ligue des nations. Une compétition où elle retrouvera les Autrichiens (22 septembre) et les Danois (25 septembre) dans trois mois, dernier rassemblement avant la Coupe du monde 2022 (21 novembre-18 décembre).

Les Croates cueillent les Français à froid

Dès la 5e minute, les champions du monde en titre sont cueillis à froid. L’arbitre Orel Grinfeld siffle un penalty pour une faute du défenseur Ibrahima Konaté dans sa surface de réparation sur l’attaquant Ante Budimir. Le milieu Luka Modric le tire en force. Le portier tricolore Mike Maignan touche le ballon de la main droite, mais ne peut que freiner sa course : 0-1. Un Maignan qui réalise ensuite une triple intervention périlleuse en sortant au-devant de Budimir et du milieu Josip Brekalo (15e).

Au milieu et surtout en défense, les Tricolores paraissent en difficulté. En attaque, Kylian Mbappé, titulaire avec Karim Benzema, se démène. C’est toutefois Christopher Nkunku qui décroche la première frappe française significative, puissante mais pas précise (28e). Il faut attendre la 47e minute et un tir écrasé du milieu Aurélien Tchouaméni pour que les Français cadrent une tentative. À la 55e minute, c’est Mbappé qui force le portier Ivica Ivusic à dévier le ballon du bout des gants (55e). Puis à la 61e minute à se coucher sur un nouveau tir.

Des Bleus derniers au classement

En seconde période, les Bleus font le siège de la cage croate, par longues séquences, mais sans grand succès. Quant aux visiteurs, ils procèdent par contre-attaques. À la 71e, le milieu Lovro Majer force par exemple Maignan à détourner une frappe des deux poings.

Dernière au classement de sa poule, l’équipe de France ne peut plus se qualifier pour la phase finale de la Ligue des nations et y défendre son titre. Et elle ne s’est pas rassurée à cinq mois du Mondial au Qatar.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne