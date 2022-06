Descente aux enfers des Girondins de Bordeaux, club majeur du foot français

L'attaquant Sekou Mara jouera-t-il encore aux Girondins de Bordeaux la saison prochaine ? Et, si oui, en Ligue 2 ou en National ?

Le club de football français FC Girondins de Bordeaux (FCGB), relégué sportivement en deuxième division à l'issue de la saison 2021-2022, a été sanctionné ce 14 juin 2022 d'une rétrogradation administrative en troisième division, une décision dont le FCGB va faire appel. La suite d’un lent déclin entamé il y a près d’une décennie et qui s’est accéléré ces derniers mois.

C’est le deuxième plus vieux club français de football après Le Havre. Un club créé en 1881 et qui a fêté ses 140 ans cette saison.

Un club qui a gagné six Championnats de France de première division (Ligue 1), quatre Coupes de France, trois Coupes de la Ligue, qui a longtemps détenu le record de participations en coupes d’Europe en disputant notamment une finale en 1996 (Coupe Uefa, l’ancêtre de la Ligue Europa) ou une demi-finale de Coupe d’Europe des clubs champions en 1985 (l’ancienne version de la Ligue des champions).

Le club de Zidane, Giresse…

Un club par lequel des joueurs comme Zinédine Zidane, Alain Giresse, Jean Tigana, Éric Cantona, Pauleta sont passés, et où de nombreux Africains se sont illustrés, du Camerounais Joseph-Antoine Bell au Tunisien Wahbi Khazri en passant par les Guinéens Kaba Diawara et Pascal Feindouno ou le Marocain Marouane Chamakh et le Sénégalais Souleymane Diawara.

Mais depuis son dernier sacre en Ligue 1 en 2009, et une campagne européenne tonitruante en 2010-2011 en Ligue des champions (quart de finale, après des victoires face au Bayern Munich, la Juventus Turin…), le FC Girondins de Bordeaux (FCGB) a vécu un lent déclin, jusqu’à imiter d’autres grandes formations tombées ces dernières années en deuxième division (Ligue 2), comme l’AS Saint-Etienne, le FC Nantes ou l’AS Monaco.

Un coup d'arrêt sportif en 2010

Un premier tournant survient début 2010, alors que les Bordelais survolent les débats en Ligue 1 (L1) et en Champions League. À ce moment-là, l'équipe de France est au plus mal, quelques mois avant la grève des Bleus au Mondial 2010. La Fédération française de football (FFF) sollicite alors Laurent Blanc, coach des Aquitains, pour succéder à Raymond Domenech en tant que sélectionneur. Ce démarchage de la FFF fuite et vient casser l’élan des Bordelais, qui finissent 6e de L1 après avoir été en tête du classement durant deux tiers de la saison.

Les années qui suivent, les Girondins ne font jamais mieux que la 5e place, oscillant entre ce rang et la 14e place (sur 20). Sur la scène européenne, les campagnes se font plus rares – cinq en douze ans – et sont souvent peu trépidantes, si l’on excepte celle de 2012-2013 avec un 8e de finale de Ligue Europa perdu face au Benfica Lisbonne. L’un des fleurons du ballon rond hexagonal rentre ensuite dans le rang.

La vente du club par le groupe audiovisuel M6, un tournant

L’espoir de retrouver les sommets semble néanmoins alors encore permis aux supporters des marine et blanc. En 2013, leur équipe gagne en effet la Coupe de France et en 2015 elle quitte le Stade Chaban-Delmas (ex-Parc Lescure) pour une enceinte flambant neuve, la Matmut Arena, promesse de revenus supplémentaires. Mais les résultats, aussi bien sportifs que financiers (avec un déficit structurel croissant), ne suivent pas.

Le propriétaire du club depuis 1999, le groupe audiovisuel M6, veut alors s’en débarrasser. M6, qui est devenu un acteur majeur du foot français en partie grâce en FCGB, se met d’accord avec un fonds d’investissement, General American Capital Partners (GACP), lui-même adossé à un autre fonds d’investissement beaucoup plus puissant, King Street.

En 2018, le club du Sud-Ouest de la France passe sous pavillon américain. Les tensions entre GACP et King Street, entre dirigeants, avec les salariés du club et avec les supporters, sont cependant quasi-incessantes. Fin 2019, GACP – qui avait initié le rachat de la formation – est se retire de l’affaire en faveur de King Street. Et en avril 2021, King Street, peu enclin, à perdre encore plus d’argent (la crise du Covid-19 est passée par là), décide de se désengager, laissant Bordeaux, placé, sous la protection du tribunal de commerce, avec un déficit avoisinant les 67 millions d’euros.

Une saison 2021-2022 catastrophique

Le club passe tout près de la relégation administrative, l’été dernier. Mais Gerard Lopez, homme d’affaires hispano-luxembourgeois, se propose de reprendre le FCGB. L’intéressé, qui a déjà dirigé Lille de 2017 à 2020, y a connu des succès sportifs, contribuant notamment au titre de champion de France lillois en 2021. Ses ressources financières, en revanche, posaient question.

Malgré les espoirs des fans bordelais, la saison 2021-2022 est catastrophique. L’équipe encaisse notamment 91 buts en 38 matches, le pire total d’un club de première division depuis 1978. Vingtièmes et derniers de Ligue 1, les Girondins sombrent sans surprise vers la Ligue 2.

En 1991, ils avaient été relégués administrativement en deuxième division, suite à des problèmes financiers. Ils étaient remontés dans l’élite dès la saison 1992-1993. Seront-ils capables du même rebond, cette fois ?

