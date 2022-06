MMA: Ciryl Gane affrontera Tai Tuivasa lors de l'UFC Paris

Le Français Ciryl Gane dit "Bon Gamin". Photo: UFC

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le poids lourd français Ciryl Gane affrontera l'Australien Tai Tuivasa lors du combat principal de la soirée UFC Paris, le 3 septembre prochain à Bercy, a annoncé la plus grande organisation de MMA mercredi 15 juin. Comme attendu, Gane, classé challenger N.1 des lourds, sera la tête d'affiche du « main event » de l'événement. Battu pour le titre des lourds par le champion actuel, le Camerounais Francis Ngannou, en janvier dernier, le combattant de 32 ans surnommé « Bon gamin » était devenu à cette occasion le premier Français à combattre pour une ceinture de l'UFC. Tuivasa, qui reste sur six victoires de rang avant la limite, est à 29 ans troisième au classement des challengers de la catégorie, derrière Gane et l'Américain Stipe Miocic, ancien détenteur de la ceinture. L'événement sera le premier organisé en France pour la plus grande organisation de MMA au monde.