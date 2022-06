Mondial 2022: 1000 «tentes traditionnelles» pour loger les supporters au Qatar

Texte par : RFI Suivre

Le Qatar, qui attend 1,2 million de supporters pendant le Mondial 2022 l'hiver prochain, prévoit d'installer « 1000 tentes traditionnelles » bédouines dans le désert pour loger les visiteurs. « C'est une des options qui sera offerte dans les deux prochaines semaines », a indiqué Omar Al-Jaber, responsable de l'hébergement au sein du Comité suprême d'organisation, lors d'un point presse. Ces camps disposeront de l'électricité grâce à des générateurs, de l'eau courante et de l'évacuation des eaux usées, mais elles ne seront pas climatisées. Un camp luxueux de 200 tentes sera aussi ouvert. Alors que le nombre d'hébergements et leurs tarifs dans le petit émirat du Golfe inquiètent les supporters, le responsable a indiqué que « plus de 100 000 chambres » étaient disponibles.