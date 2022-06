Foot: le patron du PSG dément des discussions avec Zidane et espère l’arrivée de Galtier

Le président du Paris Saint-Germain (PSG) Nasser Al Khelaïfi a assuré n’avoir jamais discuté avec Zinédine Zidane du poste d’entraîneur du club français de football, ce 21 juin 2022, dans le quotidien Le Parisien. Le patron du PSG a en revanche confirmé l'existence de négociations au sujet du coach de Nice, Christophe Galtier.

« J’adore Zidane, c’était un joueur fantastique, d’une classe incroyable. Un entraîneur exceptionnel aussi avec trois Ligue des champions. Mais je vais vous dire une chose : on n’a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement. » Ce 21 juin 2022, dans un entretien accordé au journal Le Parisien, Nasser Al Khelaïfi a tordu le cou à des rumeurs qui envoyaient l’ex-superstar de l’équipe de France et ancien coach du Real Madrid sur le banc du Paris Saint-Germain (PSG). « Beaucoup de clubs s’intéressent à lui, des équipes nationales aussi, mais nous, on n’a jamais discuté avec lui », a assuré l’actuel président du PSG.

En revanche, le patron du tout-puissant club français de football a reconnu l’existence de contacts avec Christophe Galtier, l’actuel entraîneur de l’OGC Nice. « On a une shortlist de coaches, on discute avec Nice, ce n’est pas un secret, a-t-il souligné. J’espère qu’on trouvera rapidement un accord, mais je respecte Nice et le président Rivère, chacun défend ses intérêts ».

« On ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes »

Celui des Parisiens, à en croire Nasser Al Khelaïfi, est d’adopter une stratégie moins clinquante, après onze années d’investissements à coups de dizaines de millions d’euros de la part des propriétaires qatariens qui ont ainsi attiré des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, Neymar ou Lionel Messi. « Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger [rêver plus grand, Ndlr], c’est bien, mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes », a affirmé l’homme fort du PSG.

Éliminée en huitième de finale de la Ligue des champions, la formation parisienne a vécu une saison 2021-2022 décevante. Elle a commencé par prolonger le contrat de son attaquant-vedette Kylian Mbappé avant d’intégrer Luis Campos en tant que conseiller football. Un Luis Campos qui a travaillé avec Christophe Galtier avec succès à Lille, notamment en 2021 (sacre en championnat de France).

