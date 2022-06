Basket NBA: le Camerounais Koloko, le Sénégalais Diop, le Congolais Nzosa draftés

Le Camerounais Christian Koloko a finalement été pris par les Raptors de Toronto en 33e position, le Sénégalais Khalifa Diop par les Cavaliers de Cleveland en 39e et le Congolais Yannick Nzosa en 54e, ce 23 juin 2022 à Brooklyn, durant la session de recrutement (Draft) de la Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA). Une Draft ou l’Italo-Américain Paolo Banchero a été choisi en premier par le Magic d’Orlando.

Trois nouveaux joueurs africains devraient bientôt intégrer les rangs du meilleur championnat de basket-ball au monde, la Ligue nord-américaine (NBA). Il s’agit du Camerounais Christian Koloko, 22 ans, né à Douala ; du Sénégalais Khalifa Diop, 20 ans ; et du Congolais Yannick Nzosa, 18 ans, originaire de Kinshasa.

Tous trois ont été pris lors de la session annuelle de recrutement des meilleurs jeunes basketteurs, la Draft. Une cérémonie, organisée ce 23 juin 2022 à Brooklyn, qui a vu l’Italo-Américain Paolo Banchero être choisi en tout premier, par le Magic d’Orlando.

Koloko, Diop et Nzosa ont, eux, dû attendre le deuxième tour de la draft (chacune des 30 équipes NBA a le droit de recruter deux éléments, en théorie), ce qui ne leur garantit pas un contrat aussi solide que pour les débutants (rookies) sélectionnés au premier tour.

Christian Koloko avec un autre Camerounais, Pascal Siakam

Christian Koloko a finalement atterri aux Raptors de Toronto, après des tractations. Une destination très Africaine puisque la franchise canadienne compte dans ses rangs le réputé Camerounais Pascal Siakam ainsi que le prometteur Nigérian Precious Achiuwa, et son patron est le Nigérian Masai Ujiri.

Khalifa Diop, de son côté, pourrait donc laisser son club espagnol de Gran Canaria pour les Cavaliers de Cleveland. Il devient en tout cas le premier natif sénégalais drafté depuis Gorgui Dieng en 2013.

Enfin, Yannick Nzosa, qui évolue aussi en Espagne, du côté de l’Unicaja Malaga, est un peu l’invité-surprise de cette Draft 2022. Les Wizards de Washington donneront-ils une vraie chance à ce tout jeune intérieur ?

A noter enfin que cinq autres joueurs d’origines africaines ont été draftés, cette année : le Franco-Sénégalais Ousmane Dieng (11e, New York Knicks), les Américano-Nigérians Ochai Agbaji (14e, Cleveland Cavaliers) et Mark Williams (15e, Charlotte Hornets), ainsi que le Français d’origine guinéenne et malienne Moussa Diabaté (43e, Los Angeles Clippers) et le Franco-Ivoirien Ismaël Kamagaté (46e, Detroit Pistons).

