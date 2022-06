Tennis-Wimbledon: Djokovic inaugure le Central, Jabeur face Bjorklund

Le Serbe Novak Djokovic à Wimbledon en 2019. AFP/Archivos

Conformément à la tradition, le vainqueur de l'édition précédente, Novak Djokovic, inaugurera lundi 27 juin dans l’après-midi le Centre Court lors de la première journée de Wimbledon qui débutera dans la matinée notamment avec le duel franco-français entre Benoît Paire et Quentin Halys. Le public britannique sera gâté avec les entrées en lice sur le Central d'Emma Raducanu puis d'Andy Murray. Carlos Alcaraz, qui participe pour la deuxième fois au Majeur sur gazon, jouera sur le Court N.1. Outre Paire et Halys, sept autres Français seront en lice dès lundi, à commencer par Caroline Garcia, titrée samedi à Bad Hombourg, qui débutera sa campagne londonienne face à Yuriko Miyazaki, bénéficiaire d'une invitation et 206e mondiale. De son côté, la Tunisienne Ons Jabeur, numéro 3 mondiale, et citée parmi les prétendantes au titre, débutera le tournoi face à la Suédoise Mirjam Bjorklund.