Ligue 1 - Nice: Christophe Galtier s'en va, Lucien Favre revient

Lucien Favre à Nice en décembre 2019. Reuters/Eric Gaillard

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Nice n'a pas attendu que Christophe Galtier et le Paris SG officialisent leur accord: le club azuréen a annoncé lundi le retour aux commandes du Suisse Lucien Favre, dont le précédent passage, entre 2016 et 2018, a laissé d'excellents souvenirs malgré une fin difficile. « Christophe Galtier ne dirige plus l'équipe première de l'OGC Nice. Ce lundi, la reprise des Aiglons a été animée par Lucien Favre, dont le club est fier d'annoncer le retour », a écrit l'OGCN dans un communiqué. Favre, qui est âgé de 64 ans, sera présenté lors d'une conférence de presse programmée à 16h00. Galtier ne sera donc resté qu'un an sur la Côte d'Azur et la décision niçoise vient confirmer que les discussions entre le technicien et le PSG sont sans doute très avancées. Pour le remplacer, Nice a choisi de faire revenir un homme qui connait bien les lieux et y a déjà réussi. Avec lui, Nice a en effet fini troisième lors de la saison 2016-2017, avant une saison 2017-2018 moins brillante, terminée à la 8e place.