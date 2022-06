Football: l'AS Monaco recrute le Japonais Takumi Minamino pour quatre ans

L'attaquant japonais Takumi Minamino, ici sous le maillot du Liverpool FC, le 2 mars 2022 au stade d'Anfield. AP - Jon Super

Texte par : RFI Suivre

Après plusieurs jours de rumeurs insistantes, le transfert a été officialisé ce mardi 28 juin en fin d'après-midi : Takumi Minamino est Monégasque. L'attaquant international japonais, âgé de 27 ans, est la première recrue du club de la Principauté. Il s'est engagé pour quatre saisons avec les Rouge et Blanc. L'ASM a, selon des sources proches du dossier, déboursé 15 millions d'euros pour l'attirer depuis Liverpool. Formé au Cereso Osaka, puis passé en Autriche au Red Bull Salzbourg et en Angleterre à Southampton et donc à Liverpool, Takumi Minaminp joue avec la sélection nationale du Japon depuis 2015 (42 capes, 17 buts).