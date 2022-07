Le teqball, nouveau sport à la mode, en démonstration aux Jeux méditerranéens

À mi-chemin entre tennis de table et football, le teqball est une discipline tendance qui a été présentée aux Jeux méditerranéens à Oran.

De notre envoyé spécial à Oran,

Une table incurvée, un ballon de foot et des joueurs. Voilà la fusion du foot et du tennis de table. Ce sport de ballon, simple et ludique, est en train de faire des émules. Inventé en 2014, il peut être pratiqué par deux joueurs en simple et quatre joueurs en double.

Le ballon peut être touché trois fois avant d'être renvoyé sur le dessus de la moitié de table de l'adversaire. N'importe quelle partie du corps peut être utilisée pour jouer le ballon, à l'exception des bras et des mains. Les pieds, les genoux, la tête et la poitrine sont principalement utilisés. Un point est marqué si l'adversaire laisse tomber le ballon, ne peut pas le renvoyer ou enfreint d'autres règles. Un match de teqball se compose du meilleur des trois sets. Chaque set est joué en 12 points.

Inventé en Hongrie

« C’est un sport inventé par des Hongrois qui essayaient de jouer sur une table de ping-pong. Nous avons environ 1 500 athlètes dans le monde. Ici en Algérie, nous avons organisé des tournois dans le pays pour faire connaître ce sport qui sera aussi en démonstration à Paris 2024. Lors des derniers Jeux africains de plage en 2019 à Sal Au Cap-Vert, le teqball était aussi invité à se faire connaître. Peu importe l’âge, le sexe ou l’expérience, tout le monde peut venir essayer le teqball », se réjouit le Portugais Telmo Manuel Araújo Monteiro, représentant de la Fédération internationale de teqball, présent à Oran.

L’ancien footballeur brésilien Ronaldinho était un des premiers fans et a contribué à populariser le jeu. Au Portugal, ce sport est en plein développement. Des tables ont été installées en nombre dans des lieux publics comme les jardins, précise Telmo Manuel Araújo Monteiro. À en croire ses réseaux sociaux, Neymar dispose d’une table dans son jardin et sur laquelle il joue de temps à autre. Son coéquipier du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, a même essayé la discipline.

« C’est très spectaculaire et cela plaît aux jeunes dans les quartiers »

« Je pratique le teqball depuis deux ans dans un club que l’on a créé en France, à Creil dans l’Oise. Mon frère qui est 10e mondial m’a donné envie de faire pareil. C’est un sport où l’on s’amuse bien, en double ou en double mixte. Il faut beaucoup de concentration », témoigne le Franco-Tunisien Youssef Sahli, sous le soleil oranais.

« J’ai demandé que le teqball soit là en démonstration, indique Bernard Amsalem, deuxième vice-président du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM). En France, au Comité olympique, je m’occupe de tous les sports urbains et je suis chargé de rapprocher ces disciplines des sports olympiques. C’est très spectaculaire et cela plaît aux jeunes dans les quartiers, un peu comme le basket 3x3. Les jeunes doivent faire du sport, c’est primordial pour la santé. Il y a actuellement une quarantaine de sports urbains dans le monde ». En 2020, la Fédération internationale de teqball regroupait plus de 122 nations dont 81 officiellement reconnues. Le premier Championnat du monde de teqball a eu lieu en 2017 en Hongrie.

À Paris, en 2024, quatre sports additionnels seront au programme, dont trois que l’on peut considérer comme urbain à l'image du teqball : l'escalade, le skateboard et le breakdance (appelé également breaking). Telmo Manuel Araújo Monteiro espère que le teqball, cousin du tennis-ballon, fera son entrée officielle à Los Angeles en 2028.

