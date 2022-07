Foot: Steve Mandanda quitte l'OM et s'engage pour deux saisons avec le Stade rennais

Le désormais ex-gardien de but de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda. AFP/Archives

L'emblématique gardien de but de Marseille Steve Mandanda, champion du monde 2018, s'est engagé pour deux saisons avec le Stade rennais, a annoncé mercredi le club breton de Ligue 1. « L'homme aux 695 matchs professionnels et 34 sélections avec l'équipe de France, référence hexagonale à son poste, a choisi son nouveau port d'attache. Et il sera breton. L'ancien Marseillais a paraphé un contrat de deux ans avec le Stade Rennais », a indiqué Rennes dans un communiqué.