Le journal de bord de Valentin Madouas, épisode 2: «Après les pavés, j’ai mal un peu partout»

Le jeune Breton Valentin Madouas dispute cette année son troisième Tour de France avec l’équipe Groupama-FDJ, au service de son leader David Gaudu et aux côtés de l’expérimenté Thibault Pinot. Il nous raconte la course vue de l’intérieur du peloton, ses bons et ses mauvais moments, dans des carnets de route hebdomadaires. Aujourd’hui, deuxième épisode, au soir de la fameuse étape des pavés dans le Nord de la France.

Une journée sur les pavés

Ce soir, le massage a été un peu plus long que prévu : après une journée comme ça, j’avais mal un peu partout et besoin de me reposer. J’ai eu beaucoup de travail à l’approche du premier secteur pavé pour placer David Gaudu dans les premières positions, ensuite j’ai eu besoin de souffler, et finalement je termine dans le gros paquet juste derrière Pogaçar, avec David, qui a été impressionnant aujourd’hui. Il était stressé avant le départ, mais il a fait le boulot, l’équipe aussi en restant bien autour de lui et à l’arrivée le bilan est très positif pour nous, on reste dans le match !

Les pavés, c’est toujours un peu anarchique : les chutes, les crevaisons, on ne sait pas toujours ce qui se passe, quels sont les écarts, il y a beaucoup de mouvement à tous les échelons de la course. En plus, on essaye de donner le moins d’informations possibles dans les oreillettes parce qu’il faut rester constamment concentrés, donc parfois on est un peu perdus !

Retour au pays

Je suis marqué par les trois jours au Danemark, la ferveur du public, du jamais vu pour moi. Maintenant, on retrouve l’environnement « Tour de France » typique, nos repères et j’aime ça aussi. Pour nous, Français, c’est un plus, on est davantage encouragés par le public. J’ai l’impression que le Tour est vraiment lancé !

Un peloton tendu mais sage

On sent beaucoup de tension dans le peloton, on l’a vu encore aujourd’hui (mercredi) avec la chute de Wout van Aert, mais globalement, les équipes sont sur la défensive. Personne n’a voulu prendre de gros risques. On est tous dans la même logique : plutôt que d’essayer de prendre du temps aux autres, on essaye de ne pas en perdre, et d’économiser les hommes. Trois semaines de course, c’est long, et ce sera très difficile dans les jours à venir, autant être le plus frais possible. C’est pour ça que les écarts sont encore assez modestes. Pour nous, c’est bien d’avoir passé ces premières journées tendues sans encombre, avec un David Gaudu toujours bien placé. Maintenant, on a hâte d’attaquer la suite.

Vendredi, sur les terres de Thibault Pinot

Thibault, c’est une star en France, et à l’international. Il a été très applaudi au Danemark. Vendredi, l’étape passe dans sa région, avec l’ascension de la Planche des Belles Filles. L’attente sera énorme chez lui, et il attend ce moment avec impatience. Je ne sais pas ce qui est prévu précisément, je ne sais pas si ses chèvres seront au bord de la route, mais ce sera, c’est sûr, un grand moment. Pour l’instant, on est focalisés sur l’étape de demain (jeudi), et ensuite on va voir ce qui peut se passer sur les terres de Thibault !

