La carte postale du Tour: c'est comment un Tour de France sans Julian Alaphilippe?

Reportage

Le Français Julian Alaphilippe, de l'équipe Quick-Step, tient la main d'une femme après avoir reçu des fleurs alors qu'il se dirige vers le podium lors de la classique cycliste belge et course UCI World Tour, la Flèche Wallonne, à Huy, en Belgique, mercredi 21 avril 2021.

Le Tour de France prend de l’altitude pour la première fois depuis le départ, dans les Vosges, arrivée jugée en haut de la Super Planche des Belles Filles. Tout le monde aura les yeux rivés sur le régional de l’étape, Thibaut Pinot. Mais il y aura surtout un grand absent : le champion du monde Julian Alaphilippe, pas remis d’une chute au printemps. La coqueluche du public français manque sur les routes du Tour… et pas seulement à ses fans.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial à Nancy,

Son petit bouc, son sourire malicieux, son maillot arc-en-ciel... autant d’élément de décor auquel le Tour s’était habitué et qui ne sont pas là cette année. Jeudi 7 juillet, le final de l’étape à Longwy aurait été parfait pour Julian Alaphilippe. On aurait pu entendre son nom scandé par tous les commentateurs de la course.

Pendant ce temps, Julian Alaphilippe est en stage en Italie pour préparer la suite de la saison. pic.twitter.com/3c2DZXqDD8 — Sports.fr (@sports_fr) July 7, 2022

Valentin, maillot « Quick-Step » - l’équipe du coureur français - sur le dos, est un grand admirateur d’Alaphilippe : « C'est un coureur d'instinct, on aime bien le voir attaquer, même si parfois, c'est un peu foufou, c'est comme ça qu'on aime le vélo, surtout en France, c'est moins calculé ! »

Il manque même à ses concurrents. Qu’est-ce que ça fait un Tour sans Julian ? La réponse du français Benoît Cosnefroy : « C'est une place gagnée, mais c'est juste dommage pour le public français, mais on aura peut-être un peu plus d'encouragements parce que quand il y a Julian, il n'y en a que pour lui, donc, on va peut-être se partager un peu le reste du public ! »

Julian Alaphilippe écarté par sa formation alors qu’il revenait en forme. Cela fait un autre déçu, Christian Prudhomme, le patron du Tour : « Si vous me demandez si je préfère une course avec ou sans Julian Alaphilippe, je vais vous dire évidement que je le préfère avec, c'est une évidence, c'est un coureur qui créé des émotions, ce qui me gêne le plus c'est que lui avait très envie d'être là et qu'il semble malheureux. »

Pour sécher ses larmes, le public français peut regarder le profil des premières étapes du tour 2023, au pays basque, avec des côtes taillées pour la star française.

► À lire aussi : La carte postale du Tour : pénurie de verre... la Belgique inquiète pour sa bière

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne