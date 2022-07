Tour de France : le Slovène Tadej Pogacar remporte la 6ee étape et prend le maillot jaune

Le Slovène Tadej Pogacar a remporté la sixième étape du Tour de France et endosse le maillot jaune. Le 07 juillet 2022. REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE), vainqueur sortant, a remporté jeudi 07 juillet à Longwy la sixième étape du Tour de France et a pris les commandes du classement général de la course. Pogacar a dépossédé du maillot jaune le Belge Wout van Aert, grand animateur de cette étape, la plus longue du Tour avec près de 220 kilomètres.